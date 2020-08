Rzepak w trzech technologiach uprawy cz.2 – jakie było zużycie paliwa?

W ramach współpracy firm Agrii oraz Agro-Masz, 6 sierpnia koszono rzepak z pól demonstracyjnych, położonych w Strzelcach Małych (woj łódzkie). W różnych technologiach uprawy, na lekkiej glebie zasiano 6 odmian tego gatunku. Która z tych technologii wymagała największych nakładów paliwa?

Nasza redakcja obecna była podczas zbioru rzepaku. By jednak móc ocenić wartość każdej technologii warto zastanowić się nad nakładami jakie zostają poniesione na założenie plantacji. W tym przypadku pod lupę wzięto zużycie paliwa dla każdego typu uprawy. O szczegółach opowiada Krystian Nowak z firmy Agro-Masz.

Najkorzystniej pod tym względem wyszła technologia strip-till, opierająca się na zastosowaniu agregatu Salvis Z 3800 o szerokości roboczej 3 m, który pracował na głębokości 27 cm. Na dwie głębokości podczas siewu podany był jednocześnie nawóz wieloskładnikowy. Dwuzabiegowa kombinacja (brona mulczowa oraz agregat Salvis) pochłonęła 18,5 l/ha paliwa.

Zdecydowanie bardziej energochłonna okazała się uproszczona uprawa całopowierzchniowa. Ta metoda składała się z dwóch zabiegów:

-uprawy agregatem zębowym 5 m Runner, który również pracował na głębokość 27 cm. Podczas tego zabiegu zużyto 20 l/ha.

- następnie uprawa półzawieszanym agregatem talerzowym ATO, połączonym z siewnikiem SR 300. W tej kombinacji ciągnik spalił około 10 l/ha.

Razem to daje około 30 l/ha (nie licząc nakładów poniesionych na rozsiew nawozów).

Nie powinno być to zaskoczeniem, że największe zużycie oleju napędowego na całokształt uprawy roli miało miejsce podczas uprawy płużnej.

Orka 5 skibowym pługiem na głębokość 27 cm pochłonęła 15 l/ha (wynik dobry gdyż gleba lekka). Użyty 6 metrowy agregat uprawowy, który pracował na głębokość 10-12 cm wymagał od ciągnika zużycia ok. 12 l/ha. Następnie poszedł wał wyrównująco-ugniatający Hestile z włóką wyrównującą (kolejne 7l/ha) i na koniec siew agregatem SR 300 (10 l/ha). W sumie daje to ponad 44 l ON na 1 ha (nie licząc rozsiewu nawozów).

