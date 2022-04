Słodyszek rzepakowy należy do najgroźniejszych szkodników jakie pojawiają się w rzepaku ozimym. W niektórych fazach rozwojowych jego szkodliwość jest szczególnie wysoka.

W południowej Polsce na plantacje rzepaku powrócił słodyszek rzepakowy. Szczególnie groźne są chrząszcze przed kwitnieniem, gdyż w podgryzają one pąki kwiatowe i doprowadzają do ich usychania. To kolejny pik szkodników wiosennych w rzepaku.

Z pewnością jego obecności na rzepakach sprzyja ocieplenie, które przyszło pod koniec ubiegłego tygodnia. I chociaż nad większością południowych regionów kraju w niedzielę pojawiły się deszcze to nie ma co liczyć, że dzięki opadom i ponownemu ochłodzeniu pozbędziemy się tego szkodnika bez ochrony.

Słodyszek rzepakowy powrócił na plantacje na południu Polski Fot. KB

Podnieść żółte naczynia

Rośliny rzepaku są już w fazie luźnego pąka stąd szkodliwość słodyszka jest nadal wysoka. Rzepak po ociepleniu będzie przyrastał i wkrótce na plantacje będą nalatywać kolejne szkodniki (chowacz podobnik oraz pryszczarek kapustnik).

Monitorując plantacje poprzez żółte naczynia zaleca się podniesienie naczyń na wysokość kwiatostanu roślin w celu lepszego wychwycenia liczebności znajdujących w łanie się owadów.

Czy chronić rośliny?

Podejmując decyzję o ochronie musimy wziąć pod uwagę następujące kwestie: fazę rozwojowa plantacji, liczebność szkodników oraz prognozy pogody na najbliższe dni.

Na plantacjach, gdzie pąki kwiatowe są jeszcze zamknięte, ale jednocześnie zaczynają nabierać żółtego koloru, żerowanie słodyszka jest najgroźniejsze. Słodyszek, a w zasadzie chrząszcze słodyszka, próbują przegryźć pąk, by następnie dostać się do pyłku.

Na plantacjach, które już mocno zakwitły, szkodnik ten nie będzie już raczej groźny i tam bez problemu można sobie odpuścić jego zwalczanie (chyba że pojawią się inne insekty zagrażające roślinie).

Niższe temperatury nie odstraszą słodyszka z plantacji. Co prawda jego aktywność będzie niższa, ale żerowanie, choć w mniejszym stopniu, będzie trwać cały czas.

Szkodliwości słodyszka jest nadal wysokaFot. KB

Zabieg wykonujemy po oblocie pszczół

W przypadku kiedy nasze plantacje są w fazie luźnego paka próg szkodliwości określony został na 3-5 chrząszczy na roślinie, w fazie zwartego pąka próg to 1 słodyszek na roślinie.

Paleta preparatów do ochrony przed słodyszkiem jest dość szeroka. Pamiętajmy jednak, że na ten moment zabieg powinniśmy wykonywać wieczorem, po oblocie pszczół, które coraz liczniej będą pojawiać się na plantacjach rzepaku.