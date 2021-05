Słodyszek powrócił na rzepak, pojawił się chowacz podobnik

Gwałtowny pik temperatury pobudził do aktywności szkodniki. Obligatoryjnie zalecamy lustrację plantacji rzepaku pod kątem wyszacowania zagrożenia. Jeśli szkodników jest dużo należy wykonać zabieg chemiczny.

Rzepak ozimy obligatoryjnie potrzebuje lustracji polowej pod kątem występowanie szkodników.

Czym na tym etapie wegetacji zwalczać szkodniki w rzepaku?

O pierwszych nalotach chrząszczy słodyszka rzepakowego informowaliśmy pod koniec kwietnia. Lokalnie szkodników pojawiło się dużo, co wymusiło na plantatorach wykonanie zabiegu chemicznego. W wielu jednak miejscach jego liczebność nie przekroczyła progu ekonomicznej szkodliwości. Przymrozki spowodowały, że szkodniki które naleciały pochowały się w kątach liści, a wiele z nich nie przetrwało niskich temperatur.

Powrót słodyszka na rzepak

Obecnie po bardzo chłodnej wiośnie słodyszek przypomniał sobie o rzepaku i masowo nalatuje na rośliny. Szkodnik nadal jest groźny ponieważ rzepak jest jeszcze przed kwitnieniem, najczęściej w fazie luźnego, żółtego pąka, a pąki na pędach bocznych nadal są zamknięte i zwarte. Dlatego szukając pyłku może on uszkadzać pąki kwiatowe doprowadzając później do ich zamierania i odpadania.

Kontrola żółtych naczyń

Sprawą bardzo ważną jest systematyczne kontrolowanie żółtych naczyń zawsze o tej samej porze dnia i najlepiej w południe. Naczynia powinny być umieszczone na wysokości pąków kwiatowych. Następnie obserwujemy kwiatostany, bo na podstawie liczby chrząszczy na roślinie szacujemy zagrożenie ze strony tego szkodnika.

Jeżeli rzepak jest w fazie zielonego pąka to próg szkodliwości to 1 chrząszcz na roślinie. Obecnie najczęściej rzepak osiągnąć fazę żółtego pąka i luźnego kwiatostanu- próg szkodliwości w tej fazie to 3–5 chrząszczy na roślinie.

W warunkach polski centralnej rzepak lada chwila zakwitnie, a więc szkodliwość słodyszka będzie słabnąc. Fakt ten należy także rozważyć w podejmowaniu decyzji o zabiegu. Z drugiej strony na rzepak nalatuje już kolejny groźny szkodnik rzepaku jakim jest chowacz podobnik. Tak wysokie temperatury mogą sprowokować ten gatunek do masowych nalotów. Za podobnikiem nalatuje pryszczarek kapustnik. Szkodnik pojawia się najczęściej od pełni kwitnienia rzepaku.

W przypadku chowacza podobnika stwierdzenie na plantacji w rejonie słabego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 1 roślinie lub w rejonie licznego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 2 roślinach lub 4 chrząszczy na 25 roślinach, lub odłowienie w ciągu kolejnych 6 dni w żółtym naczyniu 100 osobników to sygnały do wykonania zabiegu insektycydowego. Należy pamiętać, że to o chowacz podobnik zazwyczaj przeciera szlaki, groźniejszemu w skutkach pryszczarkowi, ułatwiając mu składnia jaj.

Czym zwalczać na tym etapie szkodniki w rzepaku?

