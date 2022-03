Słonecznik przyszłością polskich pól?

Areał słonecznika w Polsce wzrósł w ciągu roku ponaddwukrotnie. Czy jest on dobrą alternatywą dla upraw konwencjonalnych?

Tekst: Karol Bogacz, Zdjęcie: Małgorzata Tyszka

W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiła ogromna zmiana w płodozmianie polskich gospodarstw – pojawiły się uprawy wcześniej rzadko spotykane na krajowych polach. Niektóre z nich nie zyskały na popularności, ale jedną z tych, na które można spoglądać z dużą nadzieją, jest słonecznik, tym bardziej że w dobie dynamicznych zmian rynkowych – zarówno dotyczących cen, jak i obwarowań prawnych – jesteśmy w zasadzie zmuszeni do nieustannej dywersyfikacji ryzyka oraz poszukiwania takich roślin do uprawy, które nie tylko pozwolą na uzyskanie lepszego dochodu, lecz także pozostawią po sobie dobre stanowisko.

Jeśli sięgniemy pamięcią kilkanaście lat wstecz, to zwrócimy uwagę na fakt, jak inny był płodozmian w Polsce – uprawiano znacznie więcej okopowych, a jeszcze na początku lat 90. w Polsce burak cukrowy i ziemniak były stałym elementem produkcji roślinnej w niemal każdym gospodarstwie. W ostatnich latach jednak najbardziej zauważalną zmianą jest znaczący wzrost areału uprawy kukurydzy. Czy słonecznik ma szansę na zrobienie tak zawrotnej kariery, jak kukurydza? Z pewnością jeszcze nie teraz, ale być może za kilka sezonów, tym bardziej że wzrost uprawy słonecznika w naszym kraju jest skokowy, a tendencja stale wzrostowa.

Czy w Polsce jest miejsce na kolejną uprawę?

W 2020 r. słonecznik w Polsce był uprawiany na powierzchni nieco ponad 8,3 tys. ha, by w 2021 r. urosnąć do 19,5 tys. ha. Oznacza to ponaddwukrotny wzrost. Mało która roślina zdobywa polskie pola tak dynamicznym szturmem. Co stoi za rosnącą popularnością tej rośliny w naszym kraju?

Tym, co w dużej mierze przyciągało rolników do uprawy kukurydzy, były jej wartości paszowe oraz niewielki nakład roboczogodzin na jej uprawę. Ze słonecznikiem jest podobnie. Nie wymaga tak wielu zabiegów (w porównaniu z rzepakiem ozimym), a ponadto nieźle adaptuje się do różnych warunków środowiskowych, ale wiedzieć trzeba, że chcąc wykorzystać jego potencjał, należy nawożenie oraz ochronę potraktować poważnie.

Siejemy na niemal wszystkich glebach

Zacznijmy od tego, gdzie w ogóle warto siać słonecznik. Oczywiście, najlepsze plony roślina ta uzyskuje na glebach żyznych oraz zasobnych w próchnicę. Siew zalecany jest na stanowiskach kompleksu pszennego – bardzo dobrego i dobrego. Nie jest to jednak reguła, a w miarę satysfakcjonujący plon można także uzyskać na glebach słabszych, ale zadbanych. Niektórzy rolnicy, którzy spróbowali już słonecznika w swoich gospodarstwach. Mówią, że tam, gdzie żyto dawało ledwie 4 t/ha, plon słonecznika oscylował w granicach 1,5-2 t/ha, co dawało lepszy finalny wynik finansowy, jednocześnie pozostawiając lepsze stanowisko. Planując wysiew słonecznika, trzeba także zadbać o odpowiednie pH – tu mieści się ono w granicach 6,5-7,5. Tak więc – pomimo zaleceń co do wysiewu na dobrych stanowiskach – można śmiało próbować wysiewu na glebach lekkich. Choć, podkreślamy, lekkich, ale zadbanych, w dobrej kulturze rolnej. Zresztą również i dotychczasowe doświadczenia plantatorów z tą rośliną wskazują, iż najczęściej jest ona wysiewana na klasach od IV w dół – zdarzają się nawet stanowiska klasy VI! Jest to więc doskonała alternatywa dla gospodarstw, w których jest sporo słabszych kawałków – tam, gdzie stawiano na np. żyto, można bez większego ryzyka spróbować uprawy słonecznika.

Azot możemy podać w oborniku

Nie liczmy na wysoki plon bez odpowiedniego nawożenia. Niestety, tu magii nie ma. Jak każda roślina, również słonecznik potrzebuje odpowiedniej porcji NPK do wzrostu i optymalnego plonowania. Tu jednak sporą wartością dodaną omawianej rośliny jest jej system korzeniowy. Ten jest dość głęboki i sięga nawet na 1,5 m w glebę (w niektórych latach nawet ponad 2 m), dzięki czemu jest w stanie pobrać składniki pokarmowe z warstw gleby niedostępnych dla wielu innych roślin. Głęboki korzeń wspomaga także pobranie wody z głębszych warstw, dzięki czemu podczas okresowych niedoborów wody słonecznik radzi sobie stosunkowo nieźle. Ponadto specyficzna budowa korzenia, który pokryty jest omszoną skórą, pomaga roślinie w zatrzymywaniu wody.

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie pokarmowe, to przyjmuje się, że na 1 t niełupek należy dostarczyć słonecznikowi 50-70 kg N, 40-60 kg P2O5 oraz 120-180 K2O. W praktyce odpowiada to np. dawce 130 kg mocznika + Holist agro PK 15-30 w dawce 400 kg. Oczywiście, można zastosować inne kombinacje nawozowe będące połączeniem azotu, fosforu i potasu – w zależności od przelicznika ceny na czysty składnik oraz stosunku fosforu do potasu. Co ważne, azot mineralny nie musi być podawany, jeśli wcześniej zastosowano pod słonecznik obornik. I choć koszt nawożenia obornikiem przy wysokich cenach paliwa również nie należy do najniższych, to zdecydowanie taki zabieg obniży ogólny nakład przeznaczony na nawożenie. Nawozy mineralne stosujemy przedsiewnie. Zaznaczyć należy, że nie powinniśmy przekraczać górnych dawek azotu – znacznie wydłuża to wegetację, co finalnie utrudnia zbiór. Ponadto słonecznik staje się zdecydowanie bardziej podatny na wyleganie. Maleje także jego odporność na patogeny grzybowe.

Słonecznik wysiewany jest na głębokość 5-7 cm. Głębokość umieszczenia nasion ustalamy w zależności od stanowiska, na którym zakładamy plantację. Powinna ona uwzględniać temperaturę gleby oraz warunki atmosferyczne, tak aby niepotrzebnie nie przedłużać, ale i nie przyśpieszać wschodów rośliny.

Siewy w terminie kukurydzianym

Do siewu przystępujemy w terminie podobnym do kukurydzianego – po 20 kwietnia. Za optymalny uważa się termin 20-30 kwietnia, aczkolwiek terminy nieco późniejsze są także dopuszczalne. Za ostateczny termin przyjmuje się datę 5 maja, jednak praktyka rolnicza pokazuje, że i siewy do połowy tego miesiąca mogą być jak najbardziej praktykowane. Tu jednak wszystko zależy od dalszego przebiegu pogody. Trzeba pamiętać o odpowiednim ogrzaniu gleby – niezależnie od daty nie wjeżdżamy w pole, jeśli ziemia nie będzie ogrzana do temp. przynajmniej 9°C. Niższe temperatury opóźnią wschody, przez co młoda roślina będzie „wymęczona” już na początku wegetacji. Potwierdzają to plantatorzy słonecznika – lepiej nieco później, ale w ogrzaną glebę. Do tego w przypadku słonecznika dochodzi problem ptactwa.

Dłuższy pobyt nasion pod ziemią sprzyja ich żerowaniu i wyjadaniu nasion. Dlatego też idealnie jest wysiewać słonecznik na większych areałach – od 5 ha w górę. Większe kawałki znacznie bardziej pozwalają na uzyskanie pełnego potencjału plonowania, ponieważ ryzyko uszkodzenia przez ptactwo spada tam proporcjonalnie.

Wspominaliśmy o głębokości siewu. A jak z rozstawem rzędów? Otóż przyjmujemy ją na 60-75 cm, a w rzędzie rozstaw powinien wynosić 20-25 cm. Obsada nie powinna być niższa niż 50 tys. roślin/ha i nie wyższa niż 75 tys./ha.

Jest czym chronić

Często w przypadku uprawy roślin alternatywnych obawiamy się ochrony – zerowa bądź bardzo niska dostępność substancji aktywnych, a co za tym idzie – preparatów do ochrony pestycydowej powoduje, że uprawa taka nie jest w stanie nie tylko wykonać swojego potencjału, ale nawet wytworzyć ziarna. W przypadku słonecznika mamy na szczęście dość ciekawy pakiet preparatów do ochrony. I tak, jeśli chodzi o herbicydy, to mamy do dyspozycji m.in.: pendimetalinę, prosulfokarb, s-metolachlor i dimetenamip.

Wymienione substancje to klasyczne doglebówki, dlatego też musimy nastawić się na zwalczanie chwastów dwuliściennych bezpośrednio po siewie. Zwalczanie chwastów jednoliściennych możemy spokojnie wykonać po wschodach. Tu z kolei dysponujemy preparatami, które znamy choćby z rzepaku (produkty oparte na chlizalofop-P-etylu czy cykloksydymie).

Jeśli chodzi o choroby, to w słoneczniku wyróżnia się ponad 30 patogenów atakujących rośliny. Najgroźniejsze z nich to – zwłaszcza w latach wilgotnych – zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy czy szara pleśń. Do tego dochodzą także m.in.: alternarioza słonecznika, czarny uwiąd słonecznika, septoriozy czy rdze. W celu ochrony fungicydowej wypraktykowane i skuteczne są takie substancje, jak: azoksystrobina, difenokonazol, fluksapyroksad, fludioksonil i protiokonazol.

Konieczna może być również ochrona przed szkodnikami. Groźne dla słonecznika są mszyce i zmienniki – szkodliwość tych ostatnich w uprawie słonecznika jest coraz większa w ostatnich latach.

Zbiór

Słonecznik zbierany jest po 140-150 dniach wegetacji. Zbiory zazwyczaj rozpoczynają się w drugiej dekadzie września. Niełupki powinny mieć wówczas wilgotność maksymalną na poziomie 25 proc. Co z ceną? Ta jest mocno skorelowana z cenami rzepaku i wynosi ok. 80 proc. aktualnej ceny rzepaku. W tej chwili to ok. 2500 zł netto/t. Czyli już plon w granicach 1,5 t/ha zwraca poniesione koszty.

Tu jednak musimy pamiętać, aby odbiór wyprodukowanego ziarna zapewnić sobie jeszcze przed siewem, ponieważ nie każda firma skupująca jest gotowa na zakup ziarna słonecznikowego. Plon? Potencjał słonecznika określany jest nawet na 4 t/ha, aczkolwiek w polskich warunkach najczęściej – w zależności od klasy ziemi – oscyluje on w granicach 2-3,5 t/ha, a średni wynik to 2,5 t/ha. Potwierdzają to zresztą ci rolnicy, którzy uprawiają już słonecznik od kilku sezonów. Dodają również, że daje lepszy rezultat finansowy aniżeli konwencjonalne uprawy.

Świetna alternatywa dla klasycznych roślin

Słonecznik jest bardzo dobrym substytutem dla klasycznych roślin z kilku powodów:

na słabszych stanowiskach z powodzeniem zastępuje żyto i inne konwencjonalne uprawy, zazwyczaj pozwala lepiej zarobić na słabszym stanowisku;

jako roślina oleista jest bardzo dobrą, tańszą alternatywą dla rzepaku – ma niższe wymagania pokarmowe. Ponadto ochrona w porównaniu do rzepaku jest mniej czaso- i kapitałochłonna.

Może zastąpić kukurydzę jako roślina na kiszonkę

Czy więc czeka nas boom słonecznikowy? Tak jak wspominaliśmy już wcześniej – może jeszcze nie teraz, ale w ciągu kilku najbliższych lat roślina ta może znacząco zwiększyć swój areał. Coraz większe zainteresowanie słonecznikiem oraz jego dobra adaptacja do polskich warunków klimatyczno-glebowych zdecydowanie temu sprzyjają. Być może nie będzie to kariera tak zawrotna jak w przypadku kukurydzy, która szturmem zdobyła polskie pola, ale jeśli powierzchnia przekroczy 100 tys. ha, będzie to już znacząca uprawa w kraju, tym bardziej że te nieliczne wciąż gospodarstwa, które słonecznika już zasmakowały, deklarują zazwyczaj, że na stałe zagości on w ich płodozmianie.