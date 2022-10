Od kilku sezonów słonecznik uprawiany na ziarno podbija polskie pola, osiągając z roku na rok kilkukrotny wzrost powierzchni zasiewów. Wielu rolników nie znając jeszcze nowego gatunku decyduje się na sprzedaż prosto z pola, ale dysponujący suszarniami starają się przynajmniej część surowca magazynować. Jak suszyć słonecznik? Jakich warunków potrzeba do jego magazynowania?

Październik to w dużej części Polski czas zbiorów słonecznika. W kończącym się sezonie polscy rolnicy obsiali tym gatunkiem blisko 65 tys. hektarów. Obecnie żniwa trwają choćby w woj. kujawsko-pomorskim. Ze względu na obfite opady z końca września i stosunkowo niskie temperatury, nie sprzyjające schnięciu, miejscami problemem jest wysoka wilgotność niełupek, zmuszająca do ich suszenia przed magazynowaniem.

Suszenie słonecznika

Zbiór słonecznika na ziarno prowadzony jest często przy wilgotności na poziomie kilkunastu czy nawet 20 %. Tymczasem do długotrwałego magazynowania konieczna jest wilgotność na poziomie minimum 8-9%, niektórzy podają, że bezpieczniej jest zejść nawet do 6-7%, aby zminimalizować ryzyko strat magazynowych, zwłaszcza rozwoju pleśni, która w mokrym sezonie pojawia się często już na polu.

Przystępując do suszenia słonecznika należy mieć na uwadze, że temperatura powyżej 50°C może uszkodzić jego niełupki, pogarszając jakość oleju. Z kolei minimalna temperatura suszenia lekko wilgotnego słonecznika to 30°C. Praktycy podkreślają, że niższe temperatury są całkowicie nieskuteczne i samo wentylowanie słonecznika w niczym nie pomoże. Z tego względu suszarnie zazwyczaj pracują w zakresie 40-50°C, co zapewnia efektywność suszenia bez utraty jakości.

Magazynowanie słonecznika

Magazynowanie mokrego słonecznika nie jest dobrym pomysłem i należy go suszyć jak najszybciej po zbiorze. W przypadku pozostawienia niełupek na przyczepie, zwłaszcza przykrytej plandeką, już po kilku godzinach może dochodzić do zagrzewania, a następnie do wzmożonego rozwoju grzybów z rodzaju Fusarium, Aspergillus czy Penicylium, tym bardziej, jeśli temperatura powietrza przekracza 15°C.

Rozwojowi grzybów sprzyja również obecność zanieczyszczeń, których udział bezwzględnie musimy zredukować do poziomu maksymalnie 2%. W wielu gospodarstwach słonecznik został w tym roku zasiany po raz pierwszy, a rolnicy nie mają jeszcze doświadczenia z ustawieniem kombajnu do zbioru tego gatunku. Z tego względu problem zanieczyszczeń jest dość powszechny, ale jednocześnie zazwyczaj łatwy do rozwiązania nawet przy pomocy zwykłej wialni.

Decydując się na dłuższe przechowywanie słonecznika musimy też pamiętać o zapewnieniu w magazynie odpowiednio niskiej temperatury i wilgotności powietrza. Jest to o tyle ważne, że niełupki słonecznika mają tendencję do zagrzewania. Przy dużej ilości zanieczyszczeń i wilgotności ziarna na poziomie 12% zjawisko to może mieć miejsce już w temperaturze 15°C.