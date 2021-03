Spiesz się, bo rzepak szybko pąkuje

Przyglądamy się zabiegom, jakie możemy wykonać w rzepaku od fazy wydłużania się pędu głównego do fazy żółtego pąka, kiedy to pojawiają się pierwsze płatki w pąkach. Zadbanie o rośliny w tym okresie pozwala uzyskać kilkaset dodatkowych kilogramów plonu.

Na przełomie marca i kwietnia, po wznowieniu wegetacji i odtworzeniu rozety rzepak rozpoczyna wydłużanie pędu głównego. Do tego momentu powinno być już wykonane wiosenne nawożenie azotem. Jego ostatnia dawka podawana jest na min. 4 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia, co w praktyce przypada na 2.-3. dekadę marca. Jeszcze przed ruszeniem wegetacji podane powinny być także siarka i magnez, aby umożliwić przemieszczenie się tych składników w głąb profilu glebowego. Okres wydłużania pędu i pąkowania to czas na monitorowanie i zwalczanie szkodników, regulowanie pokroju rzepaku, dokarmianie nawozami dolistnymi i ostatni dzwonek na zwalczenie chwastów.

Monitorowanie i zwalczanie szkodników

Rzepak zagrożony jest w pierwszym okresie wzrostu ze strony chowaczy. Aby je monitorować, należy wykładać żółte naczynia wypełnione wodą z dodatkiem detergentu obniżającego napięcie powierzchniowe, np. płynu do naczyń. Ustawiamy je w odległości 20 m od brzegu pola i monitorujemy co kilka dni, a gdy zaczniemy odnotowywać pierwsze szkodniki, monitorowanie prowadzimy co dwa dni. Naloty chowacza brukwiaczka mogą wystąpić przez cały marzec, ale gdy owady się już pojawią, trwa to zwykle krótko. W wyniku późniejszego żerowania larw tego szkodnika łodyga rzepaku ulega wygięciu, jest podatna na wyleganie i wytwarza w nadmiarze pędy boczne. Próg szkodliwości to 10 chrząszczy w naczyniu przez kolejne 3 dni lub 2-4 chrząszcze na 25 roślinach. Chowacz czterozębny pojawia się zwykle kilka dni po nalocie chowacza brukwiaczka. Próg szkodliwości to 20 chrząszczy w żółtym naczyniu przez 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach. Z początkiem pąkowania największym zagrożeniem staje się słodyszek rzepakowy, który zaczyna nalatywać na rzepak, gdy temperatura powietrza wzrośnie do 15°C. W okresie rozwoju pąków, chcąc dostać się do pyłku, słodyszek przegryza pąki kwiatowe, powodując ich opadanie. Próg szkodliwości w zależności od fazy rozwojowej rzepaku wynosi 1 chrząszcza na roślinie w fazie zwartego kwiatostanu i 3-5 owadów w fazie luźnego kwiatostanu.

Lista preparatów do zwalczania wymienionych szkodników została w ubiegłym roku mocno skrócona, kiedy to skończyła się możliwość stosowania chloropiryfosu, a z początkiem tego roku tiachloprydu. Czym pryskać? Pozostają nam pyretroidy (np. deltametryna, alfa-cypermetryna), acetamipryd z grupy neonikotynoidów, indoksakarb z grupy oksadiazyn oraz stosunkowo nowa substancja: fosmet, jedyny dopuszczony fosfoorganiczny insektycyd. Pamiętajmy, że o skuteczności zabiegu decyduje przebieg pogody. Pyretroidy działają w temp. do 20°C. Każdorazowo należy czytać etykiety produktów i stosować się do zaleceń.

Regulacja i ochrona rzepaku

Początek wydłużania się pędów rzepaku to okres stosowania regulatorów wzrostu łącznie z ochroną fungicydową. Celem jest nie tylko skrócenie rośliny, ale przede wszystkim przyhamowanie wzrostu pędu głównego i premiowanie wzrostu pędów bocznych. Pozwala to na wyrównanie kwitnienia i dojrzewania łuszczyn. Rzepak uzyskuje pokrój tzw. parasolki, jest również bardziej odporny na wyleganie. Największy efekt stosowania regulatorów uzyskamy, stosując je w początkowej fazie wydłużania pędu (BBCH 31-35).

