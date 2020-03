Stan upraw rzepaku

Plantacje rzepaku ozimego w kraju wyglądają dobrze, m.in. dlatego że możliwy był wcześniejszy wjazd w pole z nawozami azotowymi. Obszar zasiewów jest mniejszy niż rok wcześniej, w tym sezonie nie przekroczy 800 tys. ha.

O ocenę plantacji rzepaku zapytaliśmy Juliusza Młodeckiego, prezesa Krajowego Związku Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB). W rozmowie z redakcją prezes KZPRiRB podkreśla, że możliwość wcześniejszego zastosowania nawozów azotowych to była bardzo dobra decyzja. Jej efekty widać już teraz na plantacjach.

- W tej chwili rzepaki w kraju prezentują się dobrze. Także plantacje rzepaku ozimego, które powschodziły później wyglądają nieźle i jeśli warunki pogodowe będą sprzyjać to mają szansę na dobre plonowanie – mówi Juliusz Młodecki.

Przed nami czas zabiegów: walka ze szkodnikami, regulacja pokroju, konieczność nawożenia borem,

- Choć rzepak już wskazuje na potrzebę przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, to nie wszędzie za sprawą ostatnich opadów deszczu możliwy jest wjazd w pole. U nas w kraju sytuacja nie jest zła. Gorzej wygląda we Francji, gdzie obfite opady zakłóciły stosunki wodno-powietrzne gleby, co już odbija się na tamtejszych uprawach rzepaku – opowiada Juliusz Młodecki.

Są plantacje, które wymagają także przeprowadzenie odchwaszczania herbicydami.

- Nie wszędzie udało się przeprowadzić odchwaszczanie jesienią, powodem były niesprzyjające do zabiegu warunki pogodowe. Zdarzają się też plantacje, gdzie pomimo zastosowania zabiegu herbicydowego widoczne jest zachwaszczenie. Tu powodem także były warunki pogodowe - wysokie temperatury w sierpniu i na początku września – dodaje.