Trwają agrotechniczne terminy siewu rzepaku ozimego, ale w niektórych miejscach jak nie było deszczu, tak nie ma...

Trzeba przyznać, że korzystny przebieg pogody pozwolił rolnikom w tym roku sprawnie przeprowadzić żniwa, które niemal w całym kraju są już ukończone. Przyszedł więc czas na siew rzepaku, którego terminy agrotechniczne właśnie trwają.

Sucho - potrzebny deszcz

I tu zaczyna się mały problem, ponieważ szumnie zapowiadane alertami RCB opady deszczu owszem, przyszły, ale tylko w południowej części kraju. W miniony weekend w regionach północno-wschodnich, jeśli w ogóle popadało, to spadło przeważnie 5-7 l/m2, czyli o jakieś 20 l wody za mało by pobudzić bakterie do rozkładu resztek pożniwnych, rozpuścić granule nawozowe, a także by chwasty po uprawie ścierniska wzeszły.

Na ciężkich glebach gliniastych, które dominują na Warmii, można zaobserwować spore przesuszenie wierzchniej warstwy. Na głębokości ok. 3 cm na szczęście znajduje się wilgoć, jednak bez wątpienia pilnie potrzebny jest deszcz, fot. HJ

Wielu rolników z północy Polski ruszyło, zgodnie z wyznaczonymi terminami, z siewem rzepaku ozimego. Jak widać na powyższym zdjęciu wierzchnia warstwa jest przesuszona, jednak na szczęście na głębokości 3-5 cm w dalszym ciągu utrzymuje się wilgoć. Dzięki niej nasiona wysiane na początku zeszłego tygodnia skiełkowały.

Nasiona rzepaku wysiane tydzień temu skiełkowały, fot. HJ

Warto na zakończenie wspomnieć, że tegoroczne sytuacja hydrologiczna w regionie północno-wschodnim jest zupełnie inna od tej z zeszłego roku. Przypomnijmy, iż wówczas rolnicy nie zdążyli zasiać rzepaku w terminie przez obfite opady deszczu, które także doprowadziły do opóźnienia żniw i pogorszenia jakości ziarna zbóż. Jak na razie prognozy pogody zarówno te krótko- jak i długoterminowe nie napawają optymizmem...