W północno-wschodniej Polsce od niemal dwóch miesięcy nie spadł porządny deszcz. Już teraz widać, że rośliny rzepaku redukują plon poprzez zmniejszenie liczby pędów bocznych. Co będzie dalej?

Przypomnijmy - ze względu na obfite opady deszczu w sierpniu ubiegłego roku i opóźnione żniwa, wielu rolników zostało zmuszonych do siewu rzepaku we wrześniu. Plantacje zakładane z niemal trzytygodniowym opóźnieniem zostały najpierw zdziesiątkowane przez działalność pchełki rzepakowej, a następnie wymyte przez obfite opady deszczu. Wiosną wielu właścicieli takich pól zdecydowało się na ich likwidację ze względu na nieopłacalność produkcji. Jedynie ci rolnicy, którzy zaryzykowali i przerwali żniwa, by zasiać rzepak, wygrali los na loterii (jednak również do czasu). I na tych plantacjach skupimy się w tym tekście.

Rzepak - trudny start przez chłodną i suchą wiosnę

Jednak zacznijmy od początku. Najlepszym momentem w tym regionie na wysiew wiosennej dawki nawozów azotowych przypadał na 15-20 lutego. Wówczas i gleba była odpowiednio uwilgotniona, i rośliny wykazywały pierwsze oznaki zapotrzebowania na azot. Jednak ze względu na dyrektywę azotanową rolnicy zmuszeni byli czekać z nawożeniem aż do 1 marca, co, jak pokazała praktyka, było terminem zdecydowanie zbyt późnym. Następnie przyszedł okres posuszny - przez cały marzec nie spadła ani kropla deszczu, dlatego też drogocenne nawozy zadziałały w niewielkim stopniu, a rośliny, które po zimie wyglądały wzorowo, zaczęły wykorzystywać azot z najstarszych liści i wykazywać poważne objawy niedoborów różnych składników pokarmowych. Do tego należy dodać dużą amplitudę temperatur dobowych, która hamowała wzrost rzepaku. Następnie przyszedł kolejny suchy miesiąc - kwiecień, który przyniósł raptem 25 mm wody w dwóch opadach.

Słodyszek rzepakowy został w porę zwalczony, jednak w tym roku nie stanowił najważniejszego czynnika redukującego plon, fot. HJ

Susza redukuje plon nasion

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wcześniej czynniki, a mianowicie niską temperaturę w marcu oraz długotrwały brak opadów deszczu, można zauważyć, że rośliny redukują plon. Jeszcze w lutym ich kondycja i ogólny pokrój wskazywały na uzyskanie wydajności conajmniej 4 ton nasion z hektara, dziś natomiast widać wyraźnie, że liczba pędów bocznych została zredukowana, a co za tym idzie - kwitnie mniej kwiatów. Rolnicy w rozmowach przyznają, że według ich ostrożnych szacunków już dzisiaj redukcja wynosi 15-20 proc. pierwotnego plonu. Jak mówi fizjologia roślin, następnym krokiem roślin, które cierpią w powodu suszy, będzie zrzucanie kwiatów, a na dalszym etapie - zamieranie najsłabszych łuszczyn. W Polsce północno-wschodniej pilnie potrzeba conajmniej 30-40 mm deszczu, gdyż według doświadczeń naukowych dopiero taka ilość wody jest w stanie zaspokoić najważniejsze potrzeby roślin a także rozpuścić granule nawozowe i przemieścić składniki do strefy włośnikowej korzeni.