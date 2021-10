Suszy nie ma, ale lokalnie brakuje wody dla rzepaku

W pierwszej dekadzie września na przeważającym obszarze kraju notowano opady poniżej 5 mm. Są regiony, w których przez cały wrzesień opadów było jak na lekarstwo. To wpłynęło na słabszy wigor początkowy rzepaku. Na niektórych plantacjach stres suszy jest już widoczny na roślinach.

Suszy jednak nie ma - czytamy w czternastym raporcie IUNG-PIB w Puławach. To zrozumiałe, gdyż ocenę tego zjawiska wyznacza się na podstawie 6 dekad, a przypomnijmy sobie opady jakie notowano pod koniec sierpnia, o czym dokładniej poniżej.

KBW dodatnie

W obecnym okresie raportowania tj. od 1 sierpnia do 30 września 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była dodatnia i wynosiła 57 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 32 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 VII – 20 IX). Ewapotranspiracja uległa zmniejszeniu o 31 mm.

Największy deficyt wody notowany był na obszarze południowej części Pojezierza Południowopomorskiego, w zachodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej oraz w północnej części Pojezierza Wielkopolskiego od -60 do -119 mm.

W tych regionach, głównie na nieco słabszych i przesuszonych stanowiskach dostrzec można problemy w młodych zasiewach rzepaku.

Jak podaje IUNG- PIB w wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania nie stwierdza wystąpienia suszy rolniczej na terytorium Polski.

Gdzie były największe a gdzie najmniejsze opady?

W sierpniu najwyższe opady notowano we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce od 120 do ponad 200 mm (od 200 do ponad 300 % normy). W północno-zachodnich rejonach kraju notowano niższe opady od 90 do 120 mm tj. od 100 do 120% normy wieloletniej. Tylko w Beskidach, Tatrach i we wschodniej części Pogórza Środkowobeskidzkiego notowano opady od 5 do 40 mm.

W drugiej dekadzie września najniższe opady (poniżej 15 mm) zanotowano na Nizinie Południowowielkopolskiej, na Pojezierzach Wielkopolskim oraz Lubuskim, w północno-zachodniej części Niziny Śląskiej, w zachodniej części Pojezierzy Zachodnio i Południowopomorskiego, na Wale Trzebnickim i na Nizinie Śląsko-Łużyckiej. Najwyższe opady powyżej 75 mm odnotowano lokalnie w Kotlinie Sandomierskiej oraz w Beskidach Zachodnich. Na pozostałym obszarze Polski odnotowano opady o wielkości od 15 do 75 mm.

W trzeciej dekadzie września najniższe opady (poniżej 5 mm) zanotowano w zachodniej części Pojezierza Lubuskiego; Wzniesień Zielonogórskich; Wału Trzebnickiego, w południowo-wschodniej części Pojezierza Południowopomorskiego, w środkowej i wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz Niziny Południowowielkopolskiej, na Wyżynie Przedborskiej, w zachodniej części Niziny Mazowieckiej i Wzniesień Południowomazowieckich oraz na zachodzie i południu Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.

Najwyższe opady powyżej 50 mm odnotowano w Tatrach. Na pozostałym obszarze Polski odnotowano opady o wielkości od 5 do 50 mm.