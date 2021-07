Świat hodowli rzepaku na platformie 360°

Po raz pierwszy zainteresowani rolnicy mogą odbyć wirtualną wycieczkę 360° po stacji hodowlanej firm Rapool oraz DSV. Na stworzonej platformie można znaleźć wiele branżowych filmików, w których firmowi eksperci opowiadają o specyfice hodowli rzepaku oraz jej niuansach.

Oprócz siedziby głównej w Lippstadt, gdzie znajduje się laboratorium certyfikacji nasion ISTA, gdzie rzepak jest czyszczony, przetwarzany i pakowany, DSV posiada różne stacje hodowli nasion i stacje testowe. Wirtualną wycieczkę odbyć możemy głównie po terenie stacji hodowlanej DSV Salzkotten - Thüle. Na miejscu opracowywane i tworzone są nowe odmiany rzepaku.

Duże oczekiwania od hodowli rzepaku

O trendach w hodowli tego gatunku opowiada w przygotowanych materiałach dr Carsten Oertel. Jego zdaniem obecnie producenci rzepaku muszą się zmierzać z wieloma wyzwaniami, na które muszą reagować hodowcy . Jednym z ważniejszych problemów, de facto rozwiązanych przez hodowle, to rosnąca presja wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Problem z ta chorobą nasilił się po wycofaniu zapraw neonikotynoidowych ograniczających wczesne naloty mszyc – wektorów wirusów. Coraz częściej także dokuczają tej uprawie zmiany klimatu i konsekwencje jakie one niosą ze sobą. W przypadku rzepaku są to: długie i ciepłe jesienie, bezśnieżne zimy, późne przymrozki wiosenne czy długotrwałe susze.

dr Carsten Oertel, hodowca rzepaku Fot. Screen z platformy

Przyszłość rzepaku w rękach hodowli

Poważne wyzwanie to także zwiększone ataki szkodników podczas całego sezonu wegetacyjnego i okrojone możliwości ochrony przed takimi zagrożeniami.

Jak tłumaczył Dr Carsten Oertel zawsze priorytetem w hodowli jest wysoka plenność. Jednak coraz więcej zwraca się na jakość nasion rzepaku w tym na poziom zaolejenia. Ważna jest także hodowla odpornościowa. Nowoczesne odmiany są odporne na TuYV, Phomę. Tłumaczył także, że jeśli odmiana jest zarażona wirusem żółtaczki rzepy to jej potencjał plonowania jest zmniejszony około 3-5% plonu ziarna. Jak zaznaczył według badań naukowych notuje się silne rozproszenie TuYV głównie w krajach takich jak Polska, Czechy i Ukraina. Oprócz TuYV ataki Phomy (suchej zgnilizny kapustnych) mogą prowadzić do bardzo wysokich strat plonów. Dobra odmiana ma także podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn. Hodowca tłumaczył także co kryje się za określeniem „N-Efficiency”. Cecha ta pozwala odmianie efektywniej przyswajać azot także w mniej korzystnych warunkach klimatycznych.

Jak zaznaczył opracowanie nowej odmiany rzepaku metodą tradycyjną i wprowadzenie jej na rynek to proces żmudny i skomplikowany, który trwa około 10 lat .

Spacer po magazynach, laboratoriach i szklarniach

Na wirtualnej platformie można także zwiedzić powierzchnie magazynowe, a także zapoznać się z zakresem wykonywanych tu prac laboratoryjnych oraz szklarniowych.

Zwiedzić można budynki w Thüle. W największych pomieszczeniach znajduje się park maszynowy. W hali czyszczącej pracują nowoczesne maszyny do obróbki nasion. Na miejscu znajdują się także szklarnie o łącznej powierzchni 2000 m². Szklarnie są podzielone na strefy, aby spełnić różne wymagania dotyczące izolacji i infekowania roślin. Istnieje również kilka komór chłodniczych, które służą do wernalizacji (traktowania zimnem) rzepaku.

Ośrodek hodowlany w Thüle jest częścią kontrolowanej przez Europę sieci obejmującej ponad 25 miejsc rozsianych po całym kontynencie. Sieć testowa jest podstawą do selekcji odmian o najlepszych cechach i najlepiej przystosowanych do odmian rosnących w głównych regionach rzepaku w Europie.

Laboratorium DSV Thüle znajduje się w głównym budynku. O jego działalności opowiada Dr Zeljko Micic – kierownik laboratorium. Wraz z zespołem zajmuje się określaniem zawartości ważnych składników w rzepaku oraz potwierdzaniem cech hodowlanych na poziomie molekularnym. Dzięki analityce w laboratorium DSV w Thüle możliwa jest szybsza i wydajniejsza hodowla.

Dr Zeljko Micic – kierownik laboratorium DSV Thüle Fot. Screen z platformy

Wizyta na polu

Podczas szusowania po stronie można także przenieść się na poletka demonstracyjne kwitnącego rzepaku. Zespół ekspertów prezentuje charakterystykę wybranych odmian rzepaku i ich atuty. Zaprezentowano między innymi takie odmiany jak: Akilah – odmianę tolerancyjna na wiele stresów, dobrze wykorzystującą N oraz o wysokim profilu zdrowotności. Crotora- o dobrej zimotrwałości, podwyższonej odporności na Phomę i wertycyliozę. Beatrix CL – nowa odmiana z segmentu Clearfield. Temptation - świetnie sprawdzająca się odmiana w produkcji intensywnej.

Wirtualnie można było także zapoznać się z firmowymi topowymi odmianami rzepaku Fot. Screen z platformy