Światowa produkcja rzepaku podwoiła się w ciągu ostatnich 20 lat

Globalna produkcja rzepaku podwoiła się w ciągu ostatnich 20 lat do 70 mln ton – poinformowała analityk Agencji APK.

Co 8-10 lat zbiory rzepaku rosły o 10 mln ton. Najbardziej znaczący wzrost nastąpił w 2007 roku, kiedy branża biopaliw zaczęła się dynamicznie rozwijać. W ciągu 3 lat 2007-2009 produkcja rzepaku wzrosła z 50 do 60 mln ton. Największe zbiory miały miejsce w 2017 roku, kiedy warunki były najkorzystniejsze we wszystkich kluczowych krajach produkujących.

W ostatnich latach obserwujemy jednak spadek produkcji rzepaku do 70 mln ton ze względu na niekorzystną pogodę w niektórych regionach oraz niskie ceny ropy naftowej wpływające na branżę biopaliw.

Olbrzymi wzrost zużycia oleju rzepakowego do zastosowań technicznych jest obserwowany od początku XXI wieku. Obecnie jego udział wynosi 28-30 proc. Wzrósł on z 1 mln ton w 2000 roku do 8-8,5 mln ton w obecnie. Zużycie na cele żywnościowe wzrosło o 65 proc. w ciągu ostatnich 20 lat.

Popyt ze strony UE jest głównym motorem wzrostu technicznego zużycia oleju rzepakowego na świecie, podczas gdy Chiny zwiększają zużycie na cele żywnościowe.