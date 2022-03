Szkody łowieckie w rzepaku

Zima to sezon żerowania dzikiej zwierzyny na polach uprawnych i związana z tym udręka wielu rolników. W jakim stopniu zgryzanie roślin rzepaku ozimego przez jeleniowate wpływa ograniczająco na plon nasion? Poszukaliśmy odpowiedzi na to pytanie w dostępnych źródłach naukowych.

W ostatnich latach, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba głównych sprawców szkód łowieckich, tj. jeleni, saren i łosi, wzrasta niemal logarytmicznie – jeszcze w 2010 r. tych ostatnich, będących pod ścisłą ochroną, odnotowano raptem 8,3 tys. sztuk na terenie całego kraju, natomiast w 2020 r. już 30,5 tys. osobników.

W przypadku jeleni populacja od 2010 r. zwiększyła się o ok. 100 tys. sztuk – w 2020 r. liczyła prawie 280 tys. zwierząt. Najbardziej licznym przedstawicielstwem mogą poszczycić się sarny – w 2020 r. naliczono ok. 885 tys. sztuk i należy zwrócić uwagę, że liczebność tego gatunku w ciągu minionych lat nie ulegała większym wahaniom. Jedyny wyjątek stanowi populacja dzików, jednak w tym przypadku niebagatelny wpływ na ich liczebność miała epidemia ASF oraz odstrzał sanitarny z nią związany.

Dlaczego powstają szkody łowieckie?

Istnieje kilka przyczyn żerowania zwierzyny wolnożyjącej, jednak najważniejszą z nich jest fakt, iż współczesne odmiany rzepaku pozbawione są kwasu erukowego oraz glukozynolanów, przez co plantacje stanowią bardzo atrakcyjną bazę pełnowartościowej paszy dla jeleniowatych. Nieograniczony dostęp do pożywienia oraz brak naturalnych wrogów w środowisku powodują nieustanny wzrost populacji, co z kolei jest przyczyną powstawania uszkodzeń upraw przez zwierzęta łowne – tak oto koło przyczyn i skutków się zamyka.

Od wielu lat problem powstałych szkód łowieckich jest szeroko dyskutowany wśród zdenerwowanych rolników mniej więcej na początku wiosny, gdy wraz z topnieniem śniegu okazuje się, że bardzo często znaczna część plantacji jest wręcz zdewastowana i wymaga likwidacji. Negatywny wpływ żerowania zwierzyny na poziom plonowania rzepaku wydaje się wręcz oczywisty, powstaje tylko pytanie – jak duży jest stopień ograniczającego wpływu zgryzania roślin przez jeleniowate na rośliny i od czego on zależy? Postanowiliśmy poszukać odpowiedzi na to pytanie w badaniach naukowych, co wcale nie było takie proste, bowiem nie jest to zbyt popularna problematyka wśród naukowców.

Najważniejszy jest pęd główny

Doświadczenie, którym będziemy się posiłkować, zostało przeprowadzone w latach 2010-2013 przez naukowca z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i miało na celu określenie agrotechnicznych i siedliskowych uwarunkowań plonowania i jakości nasion rzepaku ozimego oraz wpływu czynników agrotechnicznych na pokrój roślin i architekturę łanu. Plantacje doświadczalne założono w kilku miejscowościach na terenie południowej Polski i porównywano reakcje różnych odmian rzepaku na wspomniane wyżej czynniki, a wpływ szkód łowieckich wyrządzonych przez jeleniowate został zbadany niejako przy okazji, gdy w trakcie jednej z zim uszkodzenia roślin były bardzo znaczące. Co udało się ustalić?

Zgryzienie pędu głównego przez jeleniowate skutkuje kilkukrotnym zmniejszeniem plonowania ze względu na mniejszą liczbę zawiązanych łuszczyn

W warunkach środowiskowych pola, na którym doszło do żerowania zwierzyny łownej, w omawianym doświadczeniu wykazano, że zmniejszenie poziomu plonowania wynikające z uszkodzenia roślin rzepaku ozimego w fazie rozety lub strzelania w pęd przez zwierzynę może sięgać nawet 80 proc. w porównaniu do plantacji nieuszkodzonych, co wynika z szerokiego wpływu zgryzania na pokrój rośliny, a tym samym na składowe plonowania rzepaku.

Przede wszystkim obsada roślin na jednostce powierzchni, w porównaniu do plantacji nieuszkodzonej, została zmniejszona w wyniku żerowania jeleniowatych o ok. 60 proc. Na roślinach, które się zregenerowały, redukcji uległa również liczba zawiązanych łuszczyn, która była siedmiokrotnie mniejsza niż na roślinach zdrowych. Wykazano, że na wszystkich odgałęzieniach bocznych uszkodzonych roślin rzepaku liczba łuszczyn wynosiła maksymalnie 5 sztuk, podczas gdy rośliny nieuszkodzone zawiązywały od 12 do 37 łuszczyn. Jednokrotne lub wielokrotne przygryzienie pędu głównego zimą i w czasie wiosny spowodowało, że rzepak nie był w stanie wykształcić pędu głównego o normalnej długości – krótki i cienki uniemożliwił transport asymilatów, co zredukowało liczbę nasion w łuszczynach na pędzie głównym. Z kolei na łuszczynach zawiązanych na uszkodzonych pędach bocznych pomimo niewielkiej liczby powstałych łuszczyn wykształciła się w nich normalna liczba nasion. Uszkodzenie pędu głównego miało także niebagatelny wpływ na wartość MTN – u roślin uszkodzonych waga tysiąca nasion wahała się w granicach 3,63-4,73 g, natomiast MTN z roślin nieuszkodzonych wynosiła od 5,75 do 6,05 g. Co ważne, nie odnotowano dużej różnicy w masie nasion z pędów bocznych roślin uszkodzonych a nieuszkodzonych.

Jak się ustrzec szkód łowieckich?

Żerowanie jeleniowatych ewidentnie wiąże się ze spadkiem plonu nasion. Całkowite zgryzienie pędu głównego skutkowało zmniejszeniem liczby zawiązanych łuszczyn, mniejszą liczbą nasion w łuszczynie, a także ich słabym wykształceniem. Uszkodzenie bocznych odgałęzień wiązało się z mniejszą liczbą łuszczyn, ale za to masa nasion w nich zawartych odpowiadała masie nasion z roślin nieuszkodzonych. Oczywiście, jest wiele czynników wpływających na plonowanie plantacji i każda uprawa zachowa się inaczej w obliczu żerowania jeleniowatych, warto jednak mieć wyobrażenie, jaki jest wpływ zgryzania poszczególnych części rośliny na jej pokrój, a tym samym na potencjał produkcyjny.