To nie koniec wzrostu cen rzepaku

Tak uważają analitycy Banku Credit Agricole. O sytuacji na rynku roślin oleistych piszą w najnowszym wydaniu kwartalnika „Agro Mapa”.

- Uważamy, że wyraźny spadek światowych zapasów roślin oleistych będzie w kolejnych miesiącach sprzyjał dalszemu wzrostowi cen. Będzie on hamowany przez prognozowany przez nas powolny wzrost cen ropy naftowej ograniczający popyt na biopaliwa. Uwzględniając tendencje na globalnym rynku roślin oleistych oraz czynniki krajowe prognozujemy, że cena rzepaku w Polsce na koniec 2020 r. wyniesie 1720 zł/t oraz 1740 zł/t na koniec 2021 r. Czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są warunki agrometeorologiczne wśród światowych producentów roślin oleistych, kształtowanie się cen ropy naftowej oraz dalszy przebieg pandemii – oceniają analitycy Banku Credit Agricole.

Czym dokładnie argumentują swoje analizy?

Po pierwsze nastąpi wzrost produkcji roślin oleistych ze względu na wyższe zbiory soi.

- Zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) z 10 listopada br. światowa produkcja nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych w sezonie 20/21 zwiększy się do 597,3 mln t wobec 576,4 mln t w sezonie 19/20 (+3,6%), głównie ze względu na wyższe zbiory soi (+7,7%). Silny wzrost produkcji soi wynikać będzie przede wszystkim z jej wyższych zbiorów w USA (+17,4%) po bardzo słabym sezonie 19/20. Wyraźny wzrost produkcji zostanie odnotowany również wśród pozostałych kluczowych producentów: Brazylii (+5,6% r/r) oraz Argentynie (+4,1%). W konsekwencji Brazylia umocni swoją pozycję największego producenta i eksportera soi – uważają analitycy.

Po drugie odbudowa pogłowia świń w Chinach sprzyja popytowi na rośliny oleiste.

- Zgodnie z prognozą USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 20/21 zwiększy się do 608,8 mln t wobec 598,4 mln t w sezonie 19/20 (+1,7%). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu światowego spożycia roślin oleistych jest zwiększony popyt ze strony Chin, gdzie trwa odbudowa sektora trzody chlewnej, po tym jak ASF doprowadził do drastycznego spadku tamtejszego pogłowia świń. W efekcie, po uwzględnieniu zapasów początkowych, zapasy końcowe nasion roślin oleistych w sezonie 20/21 zmniejszą się o 10,5% r/r i wyniosą 98,6 mln t, a wskaźnik zapasy końcowe/zużycie obniży się do 16,3% wobec 18,5% w poprzednim sezonie. Obniżenie zapasów roślin oleistych będzie sprzyjać wzrostowi ich cen w kolejnych kwartałach – czytamy w Agro Mapie.

Po trzecie to kolejny spadek światowych zapasów rzepaku.

- Zgodnie z szacunkami USDA produkcja rzepaku w sezonie 20/21 nie zmieni się w porównaniu do sezonu 19/20 i wyniesie 69,2 mln t, pozostając tym samym na najniższym poziomie od 6 lat. Niższa produkcja rzepaku na Ukrainie zostanie skompensowana jego wyższymi zbiorami w Australii, podczas gdy produkcja wśród pozostałych istotnych producentów rzepaku nie zmieni się znacząco. Z kolei zgodnie z szacunkami GUS krajowe zbiory rzepaku wyniosły 2,7 mln t (+13% r/r), co jest ich najwyższym poziomem od 3 lat. Światowe zużycie rzepaku w sezonie 20/21 obniży się do 70,6 mln t wobec 72,0 mln t w sezonie 19/20 (-1,9% r/r). W efekcie zapasy końcowe na rynku rzepaku w sezonie 20/21 obniżą się do 5,2 mln t wobec 6,6 mln t w sezonie 19/20 (-21,6%), a wskaźnik zapasy końcowe/zużycie spadnie do 7,4% wobec 9,2%, co będzie jego najniższą wartością od sezonu 16/17 – przedstawiają specjaliści Banku Credit Agricole.