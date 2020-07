Trwają zbiory rzepaku – plony nie zachwycają

W wielu rejonach Polski trwają już zbiory rzepaku. Jak podkreślają plantatorzy obecny sezon był specyficzny i trudny, stąd o rekordowych plonach należy zapomnieć.

Spływają do nas pierwsze doniesienia dotyczące plonów rzepaku. Niestety nie napawają one optymizmem, a winowajcą takiego stanu rzeczy była przede wszystkim susza.

Niższe plony

Swoimi spostrzeżeniami na temat plonów rzepaku podzielił się z nami Michał Ruchniak, rolnik z województwa zachodniopomorskiego. Jak zaznacza plantator, rzepak został zasiany w optymalnym terminie agrotechnicznym. Jesień była sprzyjająca do rozwoju roślin, a dodatkowo ciepła zima spowodowała, że rzepak przezimował bardzo dobrze i prezentował się okazale.

Dzięki przyspieszeniu ustawowego terminu stosowania azotu, rolnik bezzwłocznie zastosował nawozy azotowe (saletra oraz mocznik) w pełnej dawce za jednym przejazdem. Z perspektywy czasu była to bardzo dobra decyzja, gdyż później pojawiły się problemy z brakiem opadów, a stosowanie nawozów wiązało się z dużymi stratami.

Aż do maja plantacja prezentowała się w pełni satysfakcjonująco, jednak to w tym czasie przez dwa miesiące spadło zaledwie kilkanaście l/m2 deszczu i to w dodatku w kilku oddzielnych opadach, przez co znacząca część wody natychmiast odparowała.

- Na słabszych glebach widać, że susza mocno ograniczyła plonowanie. Nawet na działkach charakteryzujących się glebą o lepszej klasie bonitacyjnej, gdzie rośliny wyglądają nieco lepiej, ziarno jest drobne, przez co plon również jest niski. Ze wstępnych szacunków średni plon nieco przekracza 3 t/ha – zaznacza Michał Ruchniak.

Z podobnymi problemami w uprawie rzepaku ozimego spotkał się dziennikarz Farmera i zarazem rolnik z Podkarpacia – Tomasz Kuchta. Jedyną różnicą był okres wystąpienia suszy – w przypadku tego gospodarstwa przez cały marzec i kwiecień spadło zaledwie 5 l/m2 deszczu. W momencie rozpoczęcia kwitnienia rzepak nie miał absolutnie żadnych zapasów wody, przez co rośliny w wielu przypadkach redukowały rozgałęzienia boczne.

- Niestety mamy do czynienia z kolejnym rokiem, w którym rzepak nie plonuje tak, jak byśmy tego oczekiwali. Póki co skosiliśmy 2 pola, które wyglądały dość dobrze na tle reszty plantacji. Wstępne szacunki plonu wskazują na około 3,7 t/ha, jednak należy zaznaczyć iż pozostały do zebrania areał z pewnością obniży te wyniki. Spodziewamy się, że finalnie średni plon rzepaku może wynieść poniżej 3,5 t/ha – tłumaczy Kuchta.

A co z jakością rzepaku?

Jak zaznaczają przedstawiciele firmy Komagra - największego w kraju producenta oleju na cele techniczne, skup opóźniony jest o 7-10 dni, przez co jak na razie stosunkowo niedużo rzepaku zostało skupionego. Cieszy natomiast fakt, że średnie zaolejenie nasion przekracza 41 proc.

A czy Wy, Drodzy Czytelnicy, rozpoczęliście już zbiory rzepaku? Jakie plony udało się Wam osiągnąć? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!