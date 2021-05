Trzy nowe odmiany rzepaku ozimego z oferty marki Dekalb

Na nowy sezon firma Bayer przygotowała swoim klientom nowości odmianowe rzepaku. Firma wzmacnia tym swoją pozycję rynkową w zakresie dostępu do odmian specjalnych.

Wczoraj odbyła się konferencja prasowa firmy Bayer. W pierwszej części Antoine Bernet szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji omówił między innymi czynniki kształtujące otoczenie rynkowe. Jego zdaniem największe bariery zwiększania areału produkcji rzepaku związane są z niestabilnymi warunkami pogodowymi, które mają silny wpływ na plonowanie tej uprawy. Są to coraz częściej występujące deszcze nawalne i gradobicia, przymrozki oraz susze. Dużym utrudnieniem stała się także ochrona tej uprawy w tym przede wszystkim przed szkodnikami.

Z obserwacji ekspertów firmy Bayer wynika, że rynek dynamicznie reaguje na potrzeby klientów - Aktualnie hybrydy stanowią 75 % certyfikowanego materiału (to wzrost o około 5 % w stosunku do roku ubiegłego). Notuje się także dynamiczny wzrost w segmencie hybryd z odpornością na TuYV (na wirus żółtaczki rzepy) – omawiał Antoine Bernet.

Trzy nowości w portfolio marki Dekalb

W sezonie 2021 Bayer zapowiedział dalsze etapy rozwoju odmian mieszańcowych rzepaku ozimego: DK Excited i DK Exima wprowadzonych na rynek w zeszłym roku.

Szczegółowo nowe odmiany omówił podczas spotkania Marcin Liszewski, doradca firmy Bayer.



DK Expectation - to kolejna odmiana w ofercie firmy z tolerancyjną na wirusa żółtaczki rzepy. Oprócz dobrego i stabilnego plonowania wyróżnia się efektywnym wykorzystaniem azotu, nawet w stresowych warunkach uprawowych. Co to oznacza dla rolnika? Zdarza się, że uprawa narażona jest na niedobór azotu, np. poprzez niekorzystne warunki glebowe, które utrudniają pobranie tego pierwiastka. W porównaniu do przeciętnych odmian DK Expectation radzi sobie zdecydowanie lepiej w obliczu wystąpienia tego stresu. Jest średniowczesna odmiana o standardowej biomasie, dobrym wigorze jesiennym, bardzo dobrą zimotrwałością. Polecana do siewu w terminie optymalnym oraz opóźnionym.

DK Plasma –to nowa średniowczesna odmiana o standardowej biomasie z tolerancją na kiłę kapusty, rekomendowaną do uprawy na polach gdzie występuje ten patogen. Jest odmianą o wysokim poziomie plonowania i bardzo wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym oraz bardzo dobrą zimotrwałością. Wysoka tolerancja na wyleganie oraz podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion to jej dodatkowe atuty. Dodatkowo DK Plasma posiada „ podwójną” tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych i to warunkowana dwoma genami RLM-7 i RLM-3. Odznacza się także podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

DK Immortal CL – to nowa odmiana w segmencie Clearfield ( co oznacza, że odmiana jest odporna na substancję czynną Imazamox, która pozwala na łatwą i skuteczną kontrolę chwastów w uprawie rzepaku ozimego). Dodatkowo wzbogacono tą odmianę o tolerancję na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). DK Immortal CL charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem plonowania oraz wysoką zawartością tłuszczu w nasionach. Ma bardzo dobry wigor jesienny oraz doskonałą zimotrwałość. Posiada także wysoką odporność na wyleganie, dobrą zdrowotność i podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

Zaprawy dla pełnej ochrony młodego rzepaku

Odmiany Dekalb zostaną także zaprawione dwoma produktami firmy Bayer. Dla ochrony przed chorobami grzybowymi nasiona zostaną pokryte zaprawą Scenic Gold. To połączenie dwóch substancji aktywnych: fluopilkolidu i fluoksastrobiny. Odmiany będą także chronione również przed szkodnikami produktem Buteo Start, zaprawą insektycydową zarejestrowaną w roku ubiegłym. - Buteo Start chroni młody rzepak przed kluczowymi szkodnikami wczesnego okresu rozwoju. Zawiera flupyradifuron, który działa w roślinie systemicznie do około 3-4 liścia – mówiła podczas konferencji Dorota Muszyńska, manager ds. rzepaku firma Bayer.

Druga część konferencji poświęcona była aktualnościom w temacie statusu regulacyjnego glifosatu: