Jak dotąd import soi do UE wyraźnie zmniejszył się sezonie 2022/2023. Jest też nowy główny dostawca.

Jak podała Unia Promocji Roślin Oleistych i Białkowych (UFOP) powołując się na dane Komisji Europejskiej, wspólnotowy import soi od 1 lipca do 11 grudnia 2022 r. wyniósł prawie 4,9 mln ton. To o 900 tys. ton mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym samym czasie import śruty sojowej został ograniczony jedynie o 19 tys. ton do 7,1 mln ton.

Według KE, UE od 1 lipca do 18 grudnia 2022 r. UE sprowadziła z USA około 2,25 mln ton soi. To o 520 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei unijni eksperci ds. Brazylii odnotowali spadek dostaw o 1,67 mln ton do zaledwie 1,73 mln ton. USA zepchnęły tym samym ten kraj południowoamerykański z pierwszego na drugie miejsce w rankingu najważniejszych dostawców.

Udział Brazylii w całkowitym imporcie soi do UE spadł o 22 punkty procentowe do 34 proc., podczas gdy udział USA wzrósł o 16 punktów procentowych do 44 proc..

Tymczasem Brazylia umocniła swoją pozycję głównego dostawcy śruty sojowej do UE. W okresie sprawozdawczym przybyło jej stamtąd 3,96 mln ton. To o 670 tys. ton więcej niż ilość wysłana od 1 lipca do 18 grudnia 2021 r. Z kolei UE ograniczyła import śruty sojowej z Argentyny o 630 tys. ton do 2,62 mln ton. Mimo to Argentyna pozostała drugim najważniejszym krajem pochodzenia śruty.