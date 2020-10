UE: W 2021 r. może ponownie się zmniejszyć areał uprawy rzepaku

W swojej wstępnej ocenie przyszłorocznej uprawy rzepaku firma Strategy Grains oszacowała zasiewy w UE na 5,45 miliona hektarów, w porównaniu z 5,47 miliona w tym roku.

Powierzchnia zasiewów rzepaku pod zbiory rzepaku w 2021 r. W Unii Europejskiej (w tym w Wielkiej Brytanii) może ponownie nieznacznie spaść w porównaniu do zasiewów pod zbiory w 2021 r. Tak wynika ze wstępnych prognoz dotyczących rozwoju europejskiego rynku rzepaku, przedstawionych w przez europejską firmę analityczną Strategy Grains.

Powodem jest to, że wielu europejskich rolników ponownie miało do czynienia z bardzo suchymi warunkami s podczas okna wysiewu późnym latem. Dotyczy to szczególnie Francji, ale także Rumunii i innych krajów Europy Południowo-Wschodniej.

Ponadto prognoza bieżącej produkcji rzepaku w UE i Wielkiej Brytanii pozostała na niezmienionym poziomie 17,1 mln ton. Wciąż to nieco poniżej zbiorów 17,3 mln ton z 2019 roku.

Jednocześnie analitycy z krajów UE 27 i Wielkiej Brytanii podnieśli oczekiwanie importu w sezonie 2020/2021 do nowego rekordu 6,3 mln ton - wobec prognozy 6,2 mln ton miesiąc temu.

Ekstremalna susza trzeci rok z rzędu utrudniła zasiew rzepaku we Francji. Uniemożliwiło to początkowo oczekiwane rozszerzenie obszaru uprawy.

Rzepak wysiewa się zwykle późnym latem we Francji i Niemczech. We Francji jedno z najcieplejszych lat w połączeniu z bardzo niewielkimi opadami deszczu dosłownie wysuszyło niektóre obszary uprawy rzepaku. Według analityków, pierwsze szacunki dotyczące obszarów obsianych przez rolników we Francji wykazały, że w porównaniu z tegorocznymi zbiorami obszar upraw rzepaku byłby mniej więcej stabilny i wynosił około 1,0–1,1 mln ha.

Jednak bardzo różne warunki między bardzo suchymi wschodnimi regionami Francji i zachodnimi regionami, w których spadło więcej opadów, bardzo utrudniają dokładne przewidywanie obszaru uprawy, powiedział. We Francji obszar rzepaku wynosił 1,1 miliona hektarów w każdym z ostatnich dwóch lat, w porównaniu z około 1,5 milionem hektarów w latach 2015-2016.

W ubiegłym roku w okresie zasiewów wystąpiła susza, obfite opady jesienią oraz intensywna inwazja owadów z powodu zakazanych stosowania pestycydów. W rezultacie produkcja rzepaku we Francji spadła w tym roku do 3,3 mln ton. Według francuskiego Ministerstwa Rolnictwa to o jedną trzecią mniej niż średnia z ostatnich pięciu lat.

Z kolei w Niemczech analitycy Oil World spodziewają się ekspansji upraw rzepaku. W swojej pierwszej prognozie obszarowej zasiewów pod zbiory w 2021 r. zakładają od 1,0 do 1,1 miliona hektarów i uzasadniają to powiększenie obszaru stosunkowo atrakcyjnymi cenami i korzystną pogodą.

Analitycy Rapool przewidują również zwiększenie powierzchni uprawy w Niemczech do ponad 1 miliona hektarów pod zbiory w 2021 roku. Według tej oceny przyczyną są także lepsze warunki siewu późnym latem i dobra prognoza cenowa. Po raz pierwszy od 2017 roku obsiana rzepakiem powierzchnia w Niemczech ponownie przekroczyłaby milion hektarów.

Z drugiej strony warunki panujące nie tylko we Francji, ale także w Europie Południowo-Wschodniej, takiej jak Rumunia i Bułgaria, były bardzo złe z powodu suszy. To samo dotyczy najważniejszego dostawcy na rynek europejski - Ukrainy. Ekstremalna susza utrudniła i opóźniła nie tylko siew rzepaku, ale także pszenicy ozimej.