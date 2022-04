Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) prognozuje import oleju słonecznikowego w sezonie 2021/2022 roku do UE na 1,5 mln ton; Fot. M. Tyszka

W marcu Ukrainie udało się znacząco zwiększyć eksport oleju słonecznikowego przez granice zachodnie.

APK-Inform prognozuje, że do końca bieżącego sezonu Ukraina będzie mogła wyeksportować przez zachodnie granice około 745 tys. ton oleju słonecznikowego.

To więcej niż potrzeba na pokrycie potrzeb importowych UE, która jest obecnie jedynym dostępnym rynkiem dla ukraińskiego oleju słonecznikowego.

Wielkość tę można osiągnąć pod warunkiem sprawnego funkcjonowania zachodnich przejść granicznych, odpowiedniej logistyki i braku dalszego rozszerzania działalności wojskowej.

Z danych APK-Inform wynika, że ​​w marcu Ukraina wyeksportowała transportem drogowym i kolejowym około 107 tys. ton oleju słonecznikowego. Przed wojną eksport lądowy oleju słonecznikowego wynosił około 20-25 tys. ton.

Jednak wielkość ta jest nadal znacznie niższa w porównaniu z potencjalnym miesięcznym eksportem, który obejmuje przesyłki przez porty. Marcowy eksport spadł o 75 proc. w porównaniu do lutego 2022 i 72 proc. w porównaniu do marca 2021.

Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) prognozuje import oleju słonecznikowego w sezonie 2021/2022 roku do UE na 1,5 mln ton. Według Komisji Europejskiej we wrześniu-marcu UE sprowadziła 1,3 mln ton oleju słonecznikowego. W 83 proc. pochodził on z Ukrainy.