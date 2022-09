Ukraina w związku ze spadkiem dostaw oleju słonecznikowego i przetwórstwa nasion oleistych, wyeksportowała w sezonie 2021/2022 rekordowe 1,63 mln ton nasion słonecznika.

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), Ukraina stała się największym eksporterem nasion słonecznika na świecie i prawdopodobnie pozostanie ich największym sprzedawcą w sezonie 2022/2023.

Jak twierdzi APK-Inform, wydłużenie funkcjonowania korytarza zbożowego i stabilny przemysł przetwórczy zmniejszy eksport nasion słonecznika w sezonie 2022/2023 roku do 1,1-1,2 mln ton (-29 proc. rok do roku). Jednak nadal będzie to drugi, co do wielkości sezon w eksporcie z Ukrainy i jeden z największych wśród wszystkich krajów dostarczających.

W przypadku ponownego wstrzymania eksportu przez porty morskie i zmniejszenia dostaw oleju słonecznikowego w sezonie 2022/2023 podaż nasion słonecznika na rynki zagraniczne może sięgnąć 2,5-3 mln ton. Biorąc pod uwagę zmniejszenie produkcji nasion słonecznika w Europie z powodu suszy, popyt na ukraińskie nasiona powinien być silny.