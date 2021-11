Ukraina oczekuje nowego szczytu przetwórstwa rzepaku

Jak szacuje rolniczy serwis analityczno-informacyjny APK-Inform, w sezonie 2021/2022 ukraińskie olejarnie będą mogły przerobić rekordową ilość około 431 500 ton rzepaku.

W porównaniu do poprzedniego sezonu byłoby to o 37 proc. więcej. Poprzednie maksimum odnotowano dla tej rośliny oleistej w sezonie 2019/2020 z ponad 394 000 tonami. W okresie od lipca do września 2021 r. w kraju przerobiono już ok. 383 300 t rzepaku, co stanowiło ok. 89 proc. ilości prognozowanej na cały sezon.

Według APK-Inform, od października uczestnicy rynku odnotowali znaczny spadek zapasów rzepaku; Na tym tle zmniejszył się również popyt na niego, zarówno ze strony przetwórców, jak i eksporterów, którzy nie są obecnie w stanie przygotować jednolitych dużych partii.