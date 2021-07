Ukraina: Rekordowa powierzchnia uprawy roślin oleistych pod zbiory w 2021 r.

Nowy rekord areału uprawy słoneczników na Ukrainie w 2021 r.

Według APK-Inform, powierzchnia uprawy roślin oleistych na Ukrainie pod zbiory w 2021 r. osiągnęła w sumie około 9,5 mln hektarów to nowy rekord i o 2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Spośród nich na 6,9 mln ha zasiano słoneczniki, co również jest rekordem. Ekspert APK-Inform oszacował przewidywaną produkcję słonecznika w tym roku na 16,6 mln ton.

Jednak w przeciwieństwie do innych roślin oleistych powierzchnia uprawy rzepaku to niespełna 1,5 mln ha, czyli o jedną piątą mniej niż w poprzednim sezonie. Wynika to z suszy podczas siewu rzepaku ozimego. W związku z tym całkowita produkcja rzepaku prawdopodobnie spadnie do ponad 2,5 mln ton, a tym samym do najniższego poziomu od czterech lat.