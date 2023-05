Zbiory nasion oleistych na Ukrainie w 2023 roku mogą wynieść ok. 3,5-3,6 mln ton; Fot. Shutterstock

Produkcja rzepaku na Ukrainie może ponownie osiągnąć rekordowe poziomy. Według zaktualizowanej oceny APK-Inform, zbiory nasion oleistych na Ukrainie w 2023 roku mogą wynieść ok. 3,5-3,6 mln ton.

Pomimo 9-proc. zmniejszenia powierzchni zasiewów rzepaku, według wstępnych prognoz powierzchnia zbiorów może wzrosnąć o 8 proc.

Rekordowa powierzchnia uprawy w 2022 r.

Według analityków, w ubiegłym roku powierzchnia zasiewów rzepaku osiągnęła maksimum od 12 lat i wyniosła 1,5 mln ha, ale znaczna część upraw została zniszczona w wyniku działań wojennych lub znalazła się na terenach pod okupacją. Doprowadziło to do spadku powierzchni nadającej się do zbioru o blisko 17 proc.

Niepewny eksport rzepaku w sezonie 2023/2024

Jednocześnie eksport rzepaku w sezonie 2023/2024 może być skomplikowany w związku z nowymi zagrożeniami płynącymi z UE – nie tylko logistycznymi, ale także ze względu na ewentualne dokładniejsze kontrole jakości ukraińskich nasion oleistych.

Ponadto istnieje możliwość, że Komisja Europejska będzie przedłużała trwanie tymczasowych środków ostrożności dotyczących importu rzepaku z Ukrainy, które obowiązywać będą od 2 maja do 5 czerwca 2023 r.

Na razie ograniczenia te nie wpływają znacząco na rynek, ponieważ główne ilości nasion oleistych są tradycyjnie eksportowane w okresie sierpień-grudzień.

Jednak w nowym sezonie będzie to poważne wyzwanie dla tego segmentu rynku, ponieważ 55 proc. całkowitego eksportu tej rośliny oleistej w okresie lipiec-kwiecień w sezonie 2022/2023 trafiło do Rumunii, Polski, Słowacji, Węgier i Bułgarii.

Na razie prognoza APK-Inform dotycząca eksportu rzepaku w sezonie 2023/2024 jest optymistyczna i wynosi ok. 3,3-3,4 mln ton (-3 proc. rok do roku).