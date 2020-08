Ukraina wyeksportowała mniej roślin oleistych, ale więcej oleju roślinnego

Eksport roślin oleistych spadł prawie o połowę.

Według ukraińskiego narodowego instytutu ekonomiki rolnictwa pierwszej połowie 2020 roku z Ukrainy wyeksportowano rośliny oleiste o łącznej wartości około 326 mln dolarów amerykańskich, czyli o 47,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Z ponad 289 mln dolarów soja wygenerowała większość przychodu. W omawianym okresie najważniejszym odbiorcą roślin oleistych z Ukrainy pozostała Turcja z udziałem 19,6 proc., a następnie Białoruś i Grecja, które odpowiadały za odpowiednio 16,4 i 9 proc. eksportu.

Jednocześnie ukraiński eksport olejów roślinnych wzrósł o 24 proc. rok do roku do ponad 2,9 mld dolarów. Eksport oleju słonecznikowego również wzrósł o 24 proc. - do prawie 2,7 mld dolarów.

Największym importerem tej grupy towarów tradycyjnie okazały się Indie, odpowiadające za 23,6 proc całości przychodów z eksportu. Innymi ważnymi krajami importującymi były Chiny i Holandia z udziałami odpowiednio 15,8 i 8,8 proc.