Ukraina wysłała 80 proc. potencjału eksportowego rzepaku w sezonie 2022/2023

Od lipca do października 2022 roku Ukraina wyeksportowała 2,3 mln ton rzepaku; Fot. Shutterstock

Według APK-Inform, od lipca do października 2022 roku Ukraina wyeksportowała 2,3 mln ton rzepaku, co oznacza spadek o 1 proc. rok do roku. Potencjał eksportowy ukraińskiego rzepaku na bieżący sezon wynosi 80 proc

Około 90 proc. całkowitego wolumenu zostało wysłane do UE. Charakterystyczne jest, że Ukraina eksportuje większość swojego rzepaku w pierwszych miesiącach sezonu. Transakcje zbożowe sprzyjały eksportowi nasion oleistych. Problemy z funkcjonowaniem korytarza zbożowego mogą jednak skutkować gwałtownym spadkiem miesięcznego wolumenu eksportu w listopadzie, ale nie będą miały decydującego wpływu na tempo i wielkość eksportu rzepaku w sezonie 2022/2023.

