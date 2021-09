USDA: Globalna prognoza niższej produkcji i importu nasion oleistych

Prognozy globalnej podaży i popytu na zagraniczne nasiona oleiste na sezon 2021/2022 obejmują wyższe początkowe zapasy oraz niższą produkcję i eksport.

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) prognoza produkcji nasion oleistych została obniżona o 1,5 mln ton do 499,8 mln ton, przede wszystkim za sprawą niższej produkcji rzepaku dla Kanady i UE. Częściowo równoważy to wyższa produkcja rzepaku w Australii i wyższa produkcja orzeszków ziemnych w Indiach.

Zbiory rzepaku w Kanadzie spadły o 2,0 mln ton do 14 mln ton, co odzwierciedla ostatnie raporty rządowe. Niższe dostawy rzepaku z Kanady prowadzą do mniejszego eksportu nasion oleistych i produktów do UE, Chin i USA.

Niższa globalna podaż rzepaku jest równoważona przez zwiększone początkowe zapasy soi, głównie napędzane wyższym niż oczekiwano w sezonie 2020/2021 importem do Chin. Wyższe początkowe zapasy w Chinach i wyższe zapasy końcowe w USA odpowiadają za większość globalnego wzrostu zapasów soi w sezonie 2021/2022, które wzrosły o 2,7 mln ton do 98,9 mln ton.