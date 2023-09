Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), prognoza światowej produkcji nasion oleistych w sezonie 2023/24 została zmniejszona o 1,0 mln ton do 538,7 mln ton.

Za spadek odpowiada przede wszystkim niższa produkcja rzepaku

Spadek prognozy nastąpił głównie w wyniku niższej produkcja rzepaku w Kanadzie i UE, niższej produkcja słonecznika w UE oraz niższej produkcji nasion bawełny w Indiach.

Częściowo kompensuje to wyższa produkcja słonecznika, soi i rzepaku na Ukrainę. Zbiory rzepaku w Kanadzie obniżono o 0,8 mln ton do 18,2 mln ton, co odzwierciedla ostatnie raporty rządowe i suszę na południowo-zachodnich preriach w sezonie wegetacyjnym.

Mniejsza prognoza światowej produkcji soi

Prognoza światowej produkcji soi w sezonie 2023/2024 została zmniejszona w stosunku do sierpnia do 401,33 mln ton. Globalny przerób soi w sezonie 2023/2024 został również zmniejszony o 1,8 mln ton do 327,7 mln ton na skutek niższego przemiału dla Argentyna, Pakistanu, UE, Tajlandii i USA. Przerób dla Argentyny zmniejszony został o 1,8 mln ton do 34,5 mln. Przemiał w Chinach wzrósł z 1,0 mln ton do 96,0 mln zgodnie z wyższym poziomem śrutowania i krajowego zapotrzebowania na śrutę sojową w poprzednim roku gospodarczym.

Światowy eksport soi spadł o 0,4 mln ton do 168,4 mln ton w związku z niższym eksportem z USA częściowo skompensowane większymi dostawami z Brazylii i Ukrainy. Prognoza przywozu do Pakistanu została też zmniejszona. Z drugiej strony import Chin w latach 2022/23 i 2023/24 wzrósł w związku z większym popytem i dużymi dostawami z Brazylii, które według przewidywań będą kontynuowane przez kolejny rok gospodarczy. Światowe zapasy końcowe soi spadły o 0,2 mln ton do 119,2 mln ton.