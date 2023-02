Globalne prognozy podaży i popytu na soję w sezonie 2022/2023 obejmują niższą produkcję i końcowe zapasy.

Niższa prognoza produkcji soi, eksport prawie bez zmian

Według USDA, globalna prognoza produkcja została zmniejszona o 5,0 mln ton do 383,0 mln ton w na skutek niższych zbiorów w Argentynie i na Ukrainie. Prognoza zbiorów w Argentynie zostały zmniejszona o 4,5 mln ton do 41,0 mln ton na skutek mniejszego obszaru uprawy i suszy. Zbiory na Ukrainie spadły o 0,4 mln ton przy niższym obszarze upraw

Światowy eksport soi prawie się nie zmienił, z niższym eksportem do Argentyny, zrównoważonym wyższymi dostawami do Paragwaju i Brazylii. Import soi wzrósł w Argentynie, podczas gdy w UE spadł. Import do UE zmniejsza się w dotychczasowym tempie, a rośnie import rzepaku i słonecznika. Import do Pakistanu również spadł z powodu ograniczeń dotyczących pozwoleń na import genetycznie zmodyfikowanej soi.



Globalne końcowe zapasy soi zostały zmniejszone o 1,5 mln ton do 102,0 mln ton, przy czym niższe zapasy w Ameryce Południowej zostały częściowo zrekompensowane wyższymi zapasami w Chinach.