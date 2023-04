Globalne prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) dla rynku soi w sezonie 2022/2023 obejmują niższą produkcję, rozdrabnianie i eksport.

Spadek prognozy produkcji i eksportu

Według prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) światowa produkcja soi została zmniejszona o 5,5 mln ton do 369,6 mln ton. Niższe plony w Argentynie i Urugwaju są częściowo rekompensowane wyższą produkcją w Brazylii. Produkcja soi w Argentynie spadła o 6,0 mln ton do 27,0 mln ton w czasie gorącej i suchej pogody panującej do marca. Produkcja w Urugwaju została obniżona o 0,9 mln ton do 1,2 mln ton z powodu mniejszego obszaru uprawy i niższych plonów. Częściowo kompensuje to wyższa produkcja dla Brazylii, która wzrosła o 1,0 mln ton do 154,0 mln ton.

Prognoza eksportu soi w kwietniu spadła o 0,4 mln ton do 168,0 mln ton, głównie z powodu niższego eksportu do Urugwaju. Import jest obniżony w przypadku Bangladeszu, Egiptu i Pakistanu, a zwiększany w przypadku Argentyny.

Końcowe zapasy soi są zwiększane ułamkowo, przy wyższych zapasach w Chinach i Brazylii, które są w większości równoważone niższymi zapasami w Argentynie.