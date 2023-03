Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), marcowe, globalne prognozy podaży i popytu na nasiona oleiste w sezonie 2022/2023 obejmują niższą produkcję i zapasy.

Mniejsza produkcja nasion roślin oleistych

Globalna produkcja nasion oleistych została zmniejszona o 6,8 mln ton do 629,9 mln ton, głównie z powodu niższej produkcji nasion soi i słonecznika w Argentynie, częściowo skompensowanej przez wyższą produkcję rzepaku w Australii.

Prognoza światowej produkcji soi spadła w marcu do 375 mln ton, tego w Argentynie o 8,0 mln ton do 33,0 mln ton w suchych i gorących warunkach pogodowych. W Urugwaju również spadła o 0,2 mln ton do 2,1 mln.

Szacowana produkcja rzepaku w Australii wzrosła o 1,0 mln ton do 8,3 mln ton dzięki większemu obszarowi i wyższym plonom.

Wzrost prognozy światowego handlu nasionami oleistymi

Światowy handel nasionami oleistymi wzrósł o 1,9 mln ton do 199,9 mln ton dzięki wyższemu eksportowi rzepaku i soi. Eksport rzepaku z Australii i z Ukrainy wzrósł wraz ze zwiększaniem importu do UE i Pakistanu. Eksport soi jest wyższy w przypadku Brazylii i USA, a import jest większy w przypadku Argentyny, częściowo rekompensujący straty w produkcji. Zwiększy się również import soi do Iranu i Turcji.

Spadek zużycia nasion oleistych

Globalne zużycie nasion oleistych w sezonie 2022/2023 ma spaść o 3,3 mln ton do 526,3 mln ton, głównie z powodu wolniejszego niż oczekiwano tempa przetwórstwa nasion soi w Chinach oraz niższych dostępnych dostaw soi i słonecznika w Argentynie. Globalne końcowe zapasy soi zostały obniżone o 2,0 mln ton do 100,0 mln ton, przy czym niższe zapasy w Argentynie, Brazylii i USA mają być częściowo zrekompensowane wyższymi zapasami w Chinach.