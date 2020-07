USDA: Niższa prognoza światowej produkcji nasion oleistych

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), prognozy globalnej podaży i popytu na nasiona roślin oleistych w sezonie 2020/2021 obejmują niższą produkcję, niższy eksport i niższe zapasy końcowe w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Globalna produkcja nasion oleistych została zmniejszona o 2,0 miliona ton do 604,2 miliona przy niższej produkcji rzepaku, bawełny i soi. Produkcja rzepaku w Kanadzie jest zmniejszona zgodnie ze zaktualizowanymi danymi rządowymi.

Produkcja soi została zmniejszona w Kanadzie i Urugwaju, co powoduje niższy eksport obu krajów w sezonie 2020/2021. Prognoza światowej produkcji soi spadła o 0,5 miliona ton do 362,5 mln ton.

Globalne zapasy soi na koniec sezonu 2020/2021 zostały zmniejszone o 1,3 miliona ton do 95,1 miliona ton, na skutek niższych zapasów w Brazylii i Chinach, ale będą częściowo zrównoważone przez wyższe zapasy w USA. Niższe zapasy odzwierciedlają znaczące korekty bilansu dla Brazylii w sezonie 2019/2020 i Chin w sezonach 2019/2020 i 2020/2021. W przypadku Brazylii uprawa w sezonie 2019/2020 została zwiększona o 2 miliony ton do 126 milionów, w związku z wyższymi plonami.

Prognoza eksportu została zwiększony o 4 miliony ton do 89 milionów, co prowadzi do zmniejszenia o 2 miliony ton zapasów końcowych.