Według USDA, październikowa prognoza światowej produkcji nasion roślin oleistych w sezonie 2022/2023 wzrosła o 3,3 mln ton do 519,7 mln ton.

Stało się tak dzięki wyższej produkcji soi i rzepaku. Produkcja soi w Brazylii wzrosła o 3,0 mln ton do 152,0 mln ton, co odzwierciedla większy obszar uprawy.

Produkcja rzepaku dla UE wzrosła z 1,0 mln ton do 19,2 mln w wyniku wyższej produkcji we Francji, Niemczech i Polsce. Częściowo równoważy to zmniejszenie o 0,5 mln ton do 19,5 mln ton kanadyjskiej produkcji rzepaku na skutek niższych plonów.

Światowy eksport soi w sezonie 2022/2023 wzrósł o 1,0 mln ton do 168,8 mln, przy czym wyższy eksport z Argentyny i Brazylii jest częściowo równoważony niższym eksportem z USA i Paragwaju. Import soi do Chin wzrósł o 1,0 mln ton do 98,0 mln przy wyższych globalnych dostawach. Odwrotnie, import rzepaku do Chin został obniżony o 0,5 mln ton do 2,3 mln ton, co odzwierciedla niższe dostawy kanadyjskie.

Globalne zapasy soi wzrosły o 1,6 mln ton do 100,5 mln ton, przede wszystkim dzięki wyższym zapasom w Brazylii.