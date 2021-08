USDA: Prognoza mniejszej światowej produkcji nasion roślin oleistych

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), globalne prognozy podaży i popytu na nasiona oleiste w sezonie 2021/2022 obejmują niższą produkcję, eksport i nieco wyższe zapasy końcowe w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Prognoza światowej produkcja nasion oleistych została zmniejszona o 5,6 miliona ton do 629,52 miliona ton, co odzwierciedla niższą produkcję rzepaku w Kanadzie i słonecznika w Rosji. Częściowo równoważące są wyższe zbiory ukraińskiego słonecznika. Z powodu suszy zbiory rzepaku w Kanadzie spadły o 4,2 miliona ton do 16 milionów ton.

Rosyjska oczekiwana produkcja słonecznika została obniżona o 1,0 mln ton do 15,5 mln ton, ponieważ suche i ekstremalne upały w kluczowych regionach obniżają ogólne perspektywy upraw. W przeciwieństwie do tego, produkcja słonecznika na Ukrainie jest prognozowana na wyższą, ponieważ mokra wiosna, po której następują korzystne deszcze w czerwcu i lipcu na południu Ukrainy, poprawiły potencjał plonowania.

Przy niższym popycie chiński import soi w sezonie 2021/2022 został obniżony o 1,0 mln ton do 101 mln ton.

Światowe zapasy nasion oleistych są nieco wyższe, ponieważ mniejsza produkcja idzie w parze z mniejszym zużyciem.

Niższe zapasy rzepaku i słonecznika są równoważone przez wyższe światowe zapasy soi, które wzrosły o 1,7 miliona ton do 96,1 miliona, głównie dzięki wyższym zapasom w Chinach.