USDA: prognoza niższej światowej produkcji soi

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), globalne kwietniowe prognozy podaży i popytu na soję w sezonie 2021/2022 obejmują niższą produkcję, przetwórstwo, handel i zapasy końcowe.

Prognoza światowej produkcji soi zmniejszyła się od marca o 3,1 mln ton do 350,7 mln ton przy mniejszych uprawach w Brazylii i Paragwaju. Import soi do Chin również został obniżony o 3 mln ton do 91 mln ton. Niższy eksport soi z Brazylii, Paragwaju, Rosji i Ukrainy jest częściowo równoważony wyższymi dostawami z USA.

Światowe zapasy soi spadły o 0,4 mln ton do 89,6 mln ton, przede wszystkim dzięki niższym zapasom w USA i Argentynie. Kolejna godna uwagi zmiana w zakresie nasion oleistych w tym miesiącu dotyczy niższego tłoczenia nasion słonecznika na Ukrainie, co prowadzi do mniejszych dostaw śruty i oleju na najważniejsze rynki, takie jak: Indie, Chiny, UE i Turcja. Częściowo równoważy to wyższy import oleju palmowego i rzepakowego do Chin, wyższy import oleju sojowego do Indii, wyższy import śruty sojowej do Turcji oraz wyższy import soi dla UE.