USDA: Prognoza rekordowej światowej produkcji roślin oleistych

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), globalna prognoza produkcji roślin oleistych w sezonie 2020/2021 obejmuje większe dostawy z niższymi początkowymi zapasami, równoważonymi rekordową produkcją. Jednak oczekuje się, że zapasy końcowe będą nieznacznie spadać wraz ze wzrostem wykorzystania.

Światowa produkcja nasion oleistych w sezonie 2020/2021 prognozowana jest na rekordowym poziomie 605,9 miliona ton, co stanowi wzrost o 30,7 miliona ton w porównaniu z sezonem 2019/2020, głównie z powodu wyższej produkcji soi.

Prognozuje się, że globalna produkcja soi wzrośnie o 26,6 miliona ton do 362,8 miliona ton, przy wzroście plonów w Brazylii o 7,0 miliona ton do 131,0 milionów ton, plony w Argentynie mają wzrosnąć o 2,5 miliona ton do 53,5 miliona ton, a produkcja w USA też ma wzrosnąć od zeszłorocznego spadku. Częściowo kompensowane są mniejsze uprawy soi w Chinach i na Ukrainie.

Przewiduje się, że światowa produkcja nasion roślin o wysokiej zawartości oleju wzrośnie o 3 procent w stosunku do sezonu 2019/2020, w związku ze zwiększoną produkcją rzepaku w Kanadzie, Australii i na Ukrainie oraz wyższą produkcją nasion słonecznika w Argentynie i na Ukrainie. Częściowo zrekompensuje to niższą produkcję nasion słonecznika w Turcji.

Prognozowane globalne zapasy końcowe soi wyniosą 98,4 mln ton, co oznacza spadek o 1,9 mln w porównaniu z sezonem 2019/2020. Niższe zapasy rok do roku w USA kompensują wyższe zapasy w Chinach, Brazylii i Argentynie.