USDA: Prognoza światowej produkcji nasion oleistych prawie bez zmian

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), światowa produkcja nasion oleistych w sezonie 2020/2021 pozostaje w stosunku do poprzedniej grudniowej prognozy prawie niezmieniona.

Wyższa produkcja nasion słonecznika jest w większości równoważona niższą produkcją soi, bawełny, orzeszków ziemnych, rzepaku i ziaren palmowych.

Prognoza produkcji nasion słonecznika została zwiększona o 0,5 miliona ton do 13,5 miliona dla Rosji w oparciu o ostatnie szacunki.

Produkcja w Argentynie soi została obniżona o 2 miliony ton do 48 milionów i 0,2 miliona do 2,2 miliona ton w Urugwaju, co odzwierciedla suszę w grudniu i na początku stycznia. Równoważącym niższą produkcję soi w Ameryce Południowej jest wzrost produkcji o 2,1 miliona ton do 19,6 miliona w Chinach.

Globalne zapasy nasion soi zostały obniżone o 1,3 miliona ton do 84,3 miliona, przy czym niższe zapasy w Argentynie i USA są częściowo równoważone wyższymi zapasami w Chinach.