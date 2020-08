USDA: Prognoza większej światowej produkcji i spożycia nasion oleistych

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) globalne prognozy podaży i popytu na nasiona oleiste na rok 2020/2021 obejmują wyższą produkcję, wyższe zużycie i niższe zapasy końcowe.

Częściowo równoważąc wyższą produkcję w USA, zagraniczna produkcja nasion oleistych została zmniejszona o 1,7 miliona ton do 479,6 miliona ton, głównie w przypadku niższych upraw rzepaku i słonecznika.

Produkcja rzepaku jest obniżona w przypadku Ukrainy i Kazachstanu, a produkcja nasion słonecznika w Rosji, Kazachstanie i na Mołdawii.

Prognoza globalnego handlu soją w sezonie 2020/2021 została zwiększona o 3,9 miliona ton, przy wyższym eksporcie z Brazylii, Argentyny i USA. Jest to równoznaczne z wyższym importem do Chin, Tajlandii, Argentyny, Egiptu i Indii. Wyższa światowa produkcja soi w większości skompensowana wyższym zużyciem, głównie w Chinach, powoduje wzrost globalnych zapasów końcowych o 0,3 miliona ton do 95,4 miliona ton.

Inne znaczące zmiany obejmują wyższą produkcję orzeszków ziemnych w Indiach w sezonie 2020/2021 w związku z szybkim tempem wzrostem powierzchni uprawy oraz większą produkcję oleju palmowego w Malezji w porównaniu z ostatnią miesięczną prognozą.