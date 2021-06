USDA: Prognoza większej światowej produkcji nasion oleistych

Globalne czerwcowe prognozy podaży i popytu na nasiona oleiste w sezonie 2021/2022 obejmują wyższą produkcję i końcowe zapasy w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA), przewiduje, że światowa produkcja nasion oleistych wzrośnie o 0,6 miliona ton do 632,9 miliona ton, przy czym wyższa produkcja rzepaku zostanie częściowo zrekompensowana niższą produkcją nasion bawełny.

Produkcja rzepaku w UE ma wzrosnąć o 0,6 miliona do 17,2 miliona ton, ponieważ chłodna wiosenna pogoda w połączeniu z terminowymi opadami majowymi zwiększyły perspektywy plonów. Dotyczy to szczególnie Francji, Niemiec i Polski. Australijska produkcja rzepaku została również zrewidowana w górę o 0,2 miliona ton do 3,7 miliona na skutek większego obszaru zbiorów i wyższych plonów.

Szacunek światowej produkcji soi w sezonie 2021/2022 wynosi 385,52 mln ton, czyli tyle ile w maju. Prognoza globalnych zapasów końcowych soi w sezonie 2021/2022 wzrosła o 1,5 miliona ton do 92,6 miliona ton, dzięki wyższym zapasom początkowym w USA i Brazylii.

Szacunki produkcji soi w Brazylii w sezonie 2020/2021 wzrosły o 1,0 mln ton do 137,0 mln, przede wszystkim dzięki wyższym plonom w Mato Grosso do Sul.

Prognozowane jest też zmniejszenie produkcji oleju palmowego w Malezji w sezonie 2020/2021 o 0,5 mln ton do 18,5 mln ton, ze względu na niższą niż oczekiwano niedawną miesięczną produkcję.