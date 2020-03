USDA: Prognoza większej światowej produkcji nasion soi

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa, najnowsze perspektywy globalnej uprawy nasion oleistych dotyczące sezonu 2019/2020, obejmują wyższą produkcję i zapasy w porównaniu z lutym.

Globalna produkcja soi prognozowana w sezonie 2019/2020 wzrosła od lutego o 2,4 miliona ton do 341,8 miliona ton, głównie dzięki wzrostowi o 1 milion ton zarówno w Argentynie (do 54 milionów ton), jak i Brazylii (do 126 milionów ton). Większa produkcja w Argentynie wynika z ogólnie sprzyjających warunków na wysoko wydajnych środkowych i północno-zachodnich obszarach rolniczych.

Przy wyższej produkcji w Ameryce Południowej i mniejszym zużyciu globalne zapasy końcowe soi wzrosły o 3,6 miliona ton do 102,4 miliona ton. Kolejna znacząca zmiana w nasionach oleistych obejmuje redukcję produkcji oleju palmowego o 1 milion ton, głównie w Malezji i Kolumbii.