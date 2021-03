USDA: Prognoza wzrostu światowej podaży i popytu na nasiona oleiste

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), globalne prognozy podaży i popytu na nasiona oleiste na sezonie 2020/2021 obejmują wyższą produkcję, eksport i końcowe zapasy.

Szacunki światowej produkcji nasion oleistych zostały zwiększone o 0,7 miliona ton do 595,8 miliona ton, przy czym wyższa produkcja soi i rzepaku została częściowo zrównoważona mniejszą ilością nasion palmowych, nasion bawełny i słonecznika.

Produkcja soi w Brazylii została zwiększona o 1 milion ton do 134 milionów ton, co odzwierciedla oczekiwany trend plonów w tym sezonie. Produkcja soi w Indiach wzrosła o 0,2 miliona ton do 10,7 miliona ton na podstawie zaktualizowanych danych rządowych. Jednak produkcja soi w Argentynie została zmniejszona o 0,5 miliona ton do 47,5 miliona z powodu suszy w ciągu ostatniego miesiąca.

Prognoza globalnego eksportu nasion oleistych wzrosła o 0,8 miliona ton do 194,7 miliona ton, przede wszystkim z powodu rzepaku o eksportu rzepaku z Ukrainy i Australii. Import rzepaku wzrósł do UE-27 + Wielkiej Brytanii, gdzie zbiory wzrosły do ​​17,1 miliona ton w oparciu o zaktualizowane dane rządowe.

USDA prognozuje, że globalna produkcja soi wzrośnie o 1,6 milion ton do 323,6 miliona ton, ponieważ wyższa produkcja w Argentynie i Brazylii jest częściowo równoważone niższymi wynikami w Chinach. Światowe zapasy soi są nieco wyższe, przy czym zwiększone zapasy w Chinach i Brazylii są w większości równoważone przez niższe zapasy w Argentynie.