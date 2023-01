Prognozy globalne amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) w sezonie 2022/2023, obejmują wyższe zapasy i niższą produkcję oraz handel soją.

Światowa produkcja soi w sezonie 2022/23 spadła o 1,3 mln ton do 388.01 mln ton, ponieważ niższa produkcja w Argentynie i Urugwaju została tylko częściowo zrekompensowana wyższą produkcją w Chinach i Brazylii.

Spadek zbiorów w Argentynie

Zbiory soi w Argentynie zostały zmniejszone miesiąc do miesiąca o 4 mln ton do 45,5 mln ton na niższych obszarach i na skutek początku sezonu, w upale i suchej pogodzie. Zbiory soi w Chinach wzrosły o 1,9 mln ton do 20,3 mln ton, według raportów chińskiego Biura statystycznego. Zbiory w Brazylii wzrosły o 1,0 mln ton do 153,0 mln ton dzięki większemu obszarowi uprawy. Zagraniczny eksport soi jest zmniejszony z powodu niższego eksportu z Argentyny, który jest częściowo zrównoważony przez wyższy eksport z Brazylii. Import do Chin został obniżony o 2 mln ton do 96 mln ton. Przy wyższych początkowych zapasach i niższym zużyciu globalne końcowe zapasy soi wzrosły o 0,8 mln ton do 103,5 mln ton.