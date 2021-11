USDA: Spadek prognozy globalnej produkcji soi

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) w listopadzie prognoza globalnej produkcji soi w sezonie 2021/2022 została zmniejszona o 1,1 mln ton do 384,0 mln.

Stało się tak, ponieważ niższa produkcja w USA i Argentynie została częściowo równoważona wyższą produkcją w Indiach. Produkcja w Argentynie została obniżona o 1,5 miliona ton do 49,5 miliona na częściowym obszarze zbiorów. Za to w Indiach wzrosła z 0,9 miliona ton do 11,9 miliona w oparciu o dane indyjskiego stowarzyszenia przetwórców soi.

Prognoza światowego eksportu soi spadła o 1,0 mln ton do 172,1 mln, przy czym niższy eksport do Argentyny i USA został częściowo zrekompensowany wyższym eksportem do Brazylii i Indii. Przy niższym eksporcie import Chin zmniejszył się o 1,0 mln ton do 100 mln ton.

Światowe zapasy soi zmniejszyły się o 0,8 miliona ton do 103,8 mln ton, ponieważ niższe zapasy w Argentynie i Chinach zostały częściowo równoważone wyższymi zapasami w USA.