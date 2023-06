Globalne prognozy dla soi w sezonie 2023/2024 obejmują stabilną produkcję światową, wyższe zapasy początkowe, mniejsze śrutowanie i wyższe zapasy końcowe.

Prognoza światowej produkcji soi, praktycznie bez zmian

Produkcja światowa soi w sezonie 2023/2024 prognozowana w czerwcu jest na 410,7 mln ton, czyli minimalnie więcej niż w maju. Wyższe początkowe zapasy w USA i Brazylii są częściowo równoważone niższymi zapasami w Argentynie. Korekty zapasów odzwierciedlają zmiany produkcji w Brazylii w sezonie 2022/2023, wzrost o 1,0 mln ton do 156,0 mln ton i spadek w Argentynie o 2,0 mln do 25,0 mln ton. Globalne zapasy końcowe w sezonie 2023/2024 wzrosły o 0,8 mln ton do 123,3 mln ton przy wyższych zapasach w USA, Brazylii i UE, które są częściowo zrównoważone niższymi zapasami w Argentynie i Wietnamie.

Zmiany dotyczące produkcji rzepaku

Inne znaczące zmiany dotyczące nasion oleistych 2023/2024 obejmują wyższą produkcję rzepaku w UE, która jest częściowo równoważona niższą produkcją w Australii.