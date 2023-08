Prognoza podaży i popytu na nasiona oleiste w sezonie 2023/2024 obejmuje niższy eksport, mniejsze zgniatanie i wyższe zapasy końcowe.

Mniejsza produkcja rzepaku, większa słonecznika

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), prognoza światowej produkcja nasion oleistych jest prawie niezmieniona od lipca i wynosi 539,7 mln ton, ponieważ wyższa produkcja nasion słonecznika i orzeszków ziemnych jest w większości równoważona niższą produkcją rzepaku. Prognozuje się, że produkcja nasion słonecznika na Ukrainie i w Rosji będzie wyższa, ponieważ opady deszczu w lipcu poprawiły potencjał plonów. I odwrotnie, zbiory rzepaku w Kanadzie spadły o 1,3 mln ton do 19,0 mln ton, ponieważ w lipcu susza nasiliła się na południowo-zachodniej prerii.

Produkcja nasion słonecznika w UE jest również ograniczona z powodu niższej produkcji w Rumunii, Hiszpanii i Francji.



Prognoza światowej produkcji soi została obniżona

Według USDA, światowa produkcja soi spadła do 402,79 mln ton, a jej globalny eksport soi spadł o 0,5 mln ton do 168,8 mln ton z powodu niższego eksportu z USA. Zgniatanie i import soi są ograniczone w Bangladeszu, Egipcie i Pakistanie, zgodnie z korektami w dół w poprzednim roku gospodarczym. Globalne końcowe zapasy soi zostały zmniejszone o 1,6 mln ton do 119,4 mln ton, głównie z powodu niższych zapasów w USA.