Globalne prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) dotyczące nasion oleistych w sezonie 2023/2024 pokazują wyższą produkcję, rozdrabnianie i zapasy końcowe w porównaniu z poprzednim sezonem.





Prognoza produkcji

Globalna produkcja wzrasta o 43,8 mln ton do 671,2 mln ton, głównie dzięki wyższej produkcji soi w Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych, wyższej produkcji nasion słonecznika w UE oraz wyższej produkcji rzepaku w UE i Kanadzie. Częściowo rekompensuje to niższa produkcja rzepaku dla Australii przy niższych plonach po 3 latach wyjątkowych warunków pogodowych. Łączna produkcja dla głównych producentów z Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna, Paragwaj i Urugwaj) rośnie o 31,9 mln ton po zeszłorocznej suszy w południowej Ameryce Południowej i wyższym przewidywanym obszarze.

Handel nasionami oleistym

Produkty sojowe w przeciwieństwie do ostatniego roku gospodarczego, odpowiadają za większość wzrostu handlu śrutą z nasion oleistych i olejem roślinnym. Niższe dostawy z Argentyny zmniejszyły eksport produktów sojowych i zostały zastąpione olejem palmowym, nasionami słonecznika i produktami z rzepaku.

Wzrost światowego handlu nasionami oleistymi jest wolniejszy niż w poprzedniej dekadzie, wzrastając o mniej niż 1 procent w sezonie 2023/2024, ponieważ wyższy eksport soi jest w większości równoważony niższymi dostawami nasion rzepaku i słonecznika.

Handel jest ograniczony przez wyższą produkcję nasion oleistych w głównych krajach importujących i niższą produkcję rzepaku u głównych eksporterów. W przypadku UE wyższa produkcja nasion oleistych powoduje niższy popyt importowy na nasiona słonecznika, rzepaku, soję i produkty. Większy rozdrabnianie soi dla Chin zmniejsza również popyt na rzepak i jego produkty. Zmniejszyła się również produkcja rzepaku u głównych eksporterów, zwłaszcza w Australii i na Ukrainie. Światowy handel soją w sezonie 2023/2024 rośnie o 4,0 mln ton do 172,4 mln ton, odzwierciedlając zwiększony popyt ze strony Chin i wyższy import z Pakistanu, Egiptu i Bangladeszu po spadkach w zeszłym sezonie. Chiński import wrośnie o 2,0 mln ton do 100,0 mln ton, wolniej niż w poprzedniej dekadzie. Przy przewidywanym słabszym wzroście importu soi do Chin i UE, w połączeniu z rekordowymi dostawami z Ameryki Południowej, oczekuje się, że udział USA w światowym eksporcie spadnie.

Zapasy końcowe

USDA przewiduje, że globalne końcowe zapasy soi w sezonie 2023/2024 wzrosną o 21,5 mln ton do 122,5 mln ton, przy czym większość wzrostu przypada na Brazylię, Argentynę, USA i Chiny. Dane dotyczące zapasów końcowych obejmują zapasy w połowie sezonu (30 września 2024 r.) dla Brazylii i Argentyny oraz odzwierciedlają rosnące dostawy przed rozpoczęciem sezonu eksportowego w USA w 2024 r.