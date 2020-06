USDA: Wyższa produkcja i mniejsze zapasy nasion roślin oleistych w sezonie 2020/2021

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), prognozy globalnej podaży i popytu na nasiona roślin oleistych w sezonie 2020/2021 obejmują nieco wyższą produkcję i niższe zapasy końcowe w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Wyższa produkcja orzeszków ziemnych, soi i słonecznika jest częściowo równoważona niższą produkcją nasion bawełny. Dokonano korekty w dół produkcji rzepaku w UE, obniżonej o 0,2 miliona ton do 16,8 miliona ton, opartej przede wszystkim na niższych zbiorach w Niemczech. Spadek w UE jest równoważony przez wyższą produkcję rzepaku australijskiego.

Zapasy soi na koniec sezonu 2020/2021 zostały obniżone o 2,1 miliona ton do 96,3 miliona ton na skutek niższej wartości bilansowej w sezonie 2019/2020. W sezonie 2019/2020 eksport soi zwiększy się po 1 milion ton dla Argentyny i Brazylii w oparciu o ostatnie tempo dostaw i odzwierciedla zwiększony import do Chin. Częściowe kompensowanie jest to zmniejszeniem w wywozu z USA w sezonie 2019/2020. Zmiany te powodują zwiększenie zapasów w Chinach i zmniejszenie ich w Ameryce Południowej.