USDA: Wyższa prognoza produkcji, eksportu i zapasów nasion oleistych

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) globalna prognoza dotycząca nasion oleistych w sezonie 2020/2021 obejmuje wyższą produkcję, eksport i zapasy w porównaniu z marcową prognozą.

Światowa prognoza produkcji wzrosła o 2,2 miliona ton do 598,0 milionów ton, przy czym wyższa produkcja soi, rzepaku i orzeszków ziemnych jest częściowo zrównoważona niższą ilością nasion palmy, słonecznika i bawełny.

Globalna produkcja soi wzrosła o 1,4 miliona ton do 363,2 miliona ton, co odzwierciedla głównie wzrost w Brazylii o 2 miliony ton do 136 milionów. Korzystne warunki upraw w południowym stanie Brazylii, Rio Grande do Sul, oraz zaktualizowane wyniki zbiorów z agencji krajowych i stanowych przemawiają za wyższymi plonami. Częściową rekompensatą jest zmniejszona produkcja soi w UE-27 + Wielka Brytania i Paragwaj.

Prognoza produkcji rzepaku i orzeszków ziemnych w Indiach wzrosła przy wyższych szacunkach dotyczących powierzchni uprawy. Produkcja oleju palmowego została zmniejszona w Malezji ze względu na niższą niż oczekiwano produkcję w styczniu i lutym.

Globalny prognozowany eksport soi wzrósł o 1,2 miliona ton do 170,9 miliona ton. Eksport z Brazylii, Rosji i USA został skorygowany w górę, podczas gdy dostawy z Paragwaju i Ukrainy zostały obniżone.

Szacunki globalnych zapasów końcowe soi wzrosły o 3,1 miliona ton do 86,9 miliona ton, przede wszystkim dzięki wyższym zapasom w Chinach i Brazylii.