USDA: Wyższe prognozy dla światowego rynku nasion oleistych

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), globalne prognozy podaży i popytu na nasiona oleiste w sezonie 2021/2022 obejmują wyższą produkcję, eksport i końcowe zapasy w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Prognoza światowej produkcji nasion oleistych miesiąc do miesiąca wzrosła o 2,5 miliona ton do 635,4 miliona ton, przy czym wyższa produkcja nasion słonecznika, rzepaku, nasion bawełny i orzeszków ziemnych została częściowo skompensowana niższą produkcją soi.

Rosyjska produkcja słonecznika wzrosła o 2,0 mln ton do 16,5 mln, przede wszystkim ze względu na większe powierzchnie uprawy wykazanych w rządowych raportach.

Produkcja rzepaku w Australii jest prowadzona przy korzystnych wczesnosezonowych opadach i większej powierzchni. Produkcja rzepaku w Kanadzie jest obniżona, ponieważ susza wpływa na plony i kompensuje wzrost powierzchni.

Prognoza produkcji soi w Kanadzie jest również obniżona na skutek mniejszej powierzchni uprawy. Globalne zapasy soi w sezonie 2021/2022 roku wzrosły o 1,9 miliona ton do 94,5 mln to, ponieważ wyższe zapasy w Brazylii i Argentynie są częściowo równoważone przez niższe zapasy w Chinach. Korekty stanów zapasów odzwierciedlają znaczące zmiany w bilansach Brazylii i Argentyny w sezonie 2020/2021 oraz Chin w sezonach 2020/2021 i 2021/2022.

Eksport soi z Brazylii i Argentyny w sezonie 2020/2021 jest zmniejszony, ponieważ wysokie ceny prowadzą do niższych dostaw do Chin. Import Chin ma zmniejszyć się o 2 mln ton do 98 mln i o 1 mln ton do 102 mln ton odpowiednio w sezonie 2020/21 i 2021/22. Inna godna zasadnicza zmiana na rynku nasionach oleistych obejmuje zmniejszenie produkcji oleju palmowego w Malezji w sezonie 2020/2021 o 0,3 mln ton do 18,2 mln ton.