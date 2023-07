Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), lipcowa prognoza produkcji nasion oleistych nasion oleistych wzrosła o 1,5 mln ton do 539,7 mln ton dzięki wyższej produkcji nasion słonecznika, soi i rzepaku.

Wzrost prognozy produkcji nasion oleistych

Zwiększono produkcję nasion słonecznika i rzepaku na Ukrainie, biorąc pod uwagę większy obszar deklarowany w rządowych raportach o postępie zasiewów. Produkcja soi w Kanadzie została zwiększona na podstawie najnowszego raportu dotyczącego zasiewów opublikowanego przez Statystyce Canada. Częściowo kompensuje to niższa produkcja rzepaku w UE, która spadła o 0,8 mln ton do 20,2 mln ton w s warunkach suszy, zwłaszcza we Francji i Niemczech.

Mniejszy światowy handel soją i zapasy końcowe

Światowy handel soją w sezonie 2023/2024 spadł o 3,1 mln ton do 169,3 mln ton, ponieważ zmniejszonemu eksportowi z USA towarzyszy niższy import do Chin, Egiptu, Bangladeszu, Pakistanu, Turcji i Tajlandii. Import do Chin został obniżony o 1,0 mln ton do 99,0 mln ton z powodu zwiększonego importu w poprzednim roku gospodarczym. Globalne końcowe zapasy soi zostały zmniejszone o 2,4 mln ton do 121,0 mln ton, przede wszystkim z powodu niższych zapasów w USA.