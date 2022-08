USDA: sierpniowa prognoza światowej produkcji soi w sezonie 2022/2023 wzrosła do 392,79 mln ton; Fot Shutterstock

Według ministerstwa rolnictwa USA (USDA), najnowsze prognozy podaży i wykorzystania nasion oleistych w sezonie 2022/2023 obejmują wyższą produkcję, tłoczenie, eksport i końcowe zapasy w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Światowa produkcja nasion oleistych w sierpniu wzrosła o 2,9 mln ton do 646,0 mln ton, a wyższe prognozy produkcji dla soi (392,79 mln ton), rzepaku i słonecznika częściowo równoważą niższą produkcję nasion bawełny w USA.

Oprócz zwiększonej produkcji w USA, produkcja soi w Chinach wzrasta na większym obszarze.

Zbiory rzepaku w Australii wzrosły o 0,7 mln ton do 6,1 mln dzięki wyższym plonom wynikającym ze sprzyjających warunków pogodowych.

Przewiduje się, że zbiory rzepaku w Rosji wyniosą do rekordowych 3,9 mln ton, co oznacza wzrost o 1,1 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą wraz ze wzrostem areału uprawy. Produkcja nasion słonecznika w Rosji wzrosła o 1,5 mln ton do 17 mln ton, również dzięki wyższej powierzchni. Produkcja nasion słonecznika jest zmniejszona w UE i RPA. Niższa produkcja w UE odzwierciedla gorące warunki i susze w lipcu.

Globalne tłoczenie nasion oleistych w sezonie 2022/2023 wzrosło na skutek większego tłoczenia soi w Brazylii i rzepaku oraz słonecznika w Rosji.

Wraz ze wzrostem dostaw rośnie eksport rzepaku z Australii i Rosji. Globalny eksport rzepaku wzrasta również po dodaniu Urugwaju do globalnych szacunków podaży i popytu. Zwiększa się import nasion słonecznika do UE i na Białoruś w połączeniu ze zwiększonym eksportem do Rosji i Ukrainy.

Globalne zapasy nasion oleistych rosną dzięki wyższym zapasom soi i rzepaku, częściowo kompensowane niższymi zapasami nasion słonecznika.